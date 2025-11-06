Salerno, Palco d’Autore 2025: 15 finalisti in gara il 9 novembre

di Redazione ZON

Appuntamento con la grande musica d’autore italiana domenica 9 novembre 2025 alla “Tana del Blasco” di Salerno, dove si svolgerà la finale nazionale della VI edizione di “Palco d’Autore“, il contest ideato da Tino Coppola e promosso da Bit & Sound Music che negli anni si è affermato come uno degli appuntamenti più significativi nel panorama della canzone d’autore contemporanea.

Sul palco saliranno 15 artisti finalisti selezionati tra centinaia di candidature provenienti da tutta Italia: Aurora, Babols, Camyra, Diorhà, Guidoboni, Labene, Lele, Lorena, Modna, Neidia, Neve Rob, NxS, Stefano Ardenghi, Stefano Ferrioli e Vera.

Una giuria d’eccellenza presieduta da Mimmo Paganelli

La giuria nazionale sarà presieduta da Mimmo Paganelli, produttore e figura di riferimento dell’industria discografica italiana, e composta da professionisti del settore: Davide Cantarella (compositore e musicista), Rosella Graziuso (giornalista musicale), Marco Grieco (compositore e arrangiatore), Sara Mazzaccaro (cantautrice) e Bruno Rubino (autore e produttore).

I premi della serata

Nel corso della serata verranno consegnati:

Le Targhe ufficiali “Musica e Parole” ai primi tre classificati

ai primi tre classificati Il Premio Speciale alla memoria di “Pasquale Curcio”, all’artista che si sarà distinto per intensità emotiva ed autenticità.

Patrizia Cirulli ospite d’onore: finalista Targa Tenco e voce della canzone d’autore italiana

Protagonista della serata sarà Patrizia Cirulli, cantautrice e interprete di grande sensibilità che riceverà un riconoscimento speciale come ambasciatrice della parola in musica e interprete raffinata della grande tradizione poetico-cantautorale italiana.

Dopo gli esordi nei principali festival italiani, Cirulli ha collaborato con figure storiche della musica come Giovanni Nuti, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi e Franco Battiato, portando avanti una personale visione della canzone come spazio d’incontro tra parola e sentimento.

Più volte finalista del Premio Tenco e tre volte vincitrice del Premio Lunezia, nonché del Premio Bianca D’Aponte.

Nel 2018 ha ricevuto la Targa Tenco come finalista per il Miglior Album di Interprete, confermandosi tra le voci più intense e colte della canzone italiana contemporanea.

A Salerno l’artista presenterà brani dal suo repertorio, regalando al pubblico un momento di autentica emozione e classe.

Gli altri ospiti musicali

La serata sarà arricchita dalle performance della cantautrice Sara Mazzaccaro e di Gabriele Manzo, talentuoso artista e performer. La conduzione sarà affidata al giornalista e conduttore televisivo Claudio Gambaro, presenza storica del format. Come sempre, le sorprese non mancheranno.

Festa della musica e delle parole

Come da tradizione, Palco d’Autore si conferma una festa della musica e delle parole, un punto d’incontro tra generazioni e stili, dove il linguaggio cantautorale dialoga con le nuove sonorità. La manifestazione rinnova la sua missione: dare spazio alla musica che racconta l’anima, offrendo ai nuovi talenti un palco di qualità, un confronto trasparente e la possibilità di esprimere la propria identità artistica davanti a una giuria di professionisti.

L’evento sarà ripreso dalle telecamere di Artecultura TV, partner ufficiale della manifestazione, e trasmesso in differita in streaming e su emittenti radio-televisive nazionali. Tra i media partner ufficiali figura anche Festival News, lo storico city magazine di Sanremo dedicato al mondo della musica e dei grandi eventi italiani.

INFORMAZIONI

Finale Nazionale Palco d’Autore – VI Edizione

Domenica 9 novembre 2025 – ore 20:30

La Tana del Blasco, Salerno

Ingresso libero – Posti a sedere assegnati – Servizio di ristorazione interno

Direzione artistica: Tino Coppola

Conduzione: Claudio Gambaro

Media Partner: Artecultura TV, Festival News Sanremo