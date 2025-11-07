Marco Mengoni, la notte dell’anima: emozioni e rinascita ad Eboli

di Redazione ZON

C’è una magia che si accende solo quando le luci si spengono e il silenzio si fa attesa. È quello che è successo al PalaSele di Eboli, dove Marco Mengoni ha regalato al pubblico campano una delle tappe più intense e potenti del suo tour. Tre serate da sold out, tre notti in cui l’artista ha trasformato il palazzetto in un teatro di emozioni, visioni e rinascita.

Un viaggio dentro sé stessi

Lo spettacolo non inizia con una canzone, ma con un racconto. Sui maxischermi, immagini di macerie, vento e fiamme introducono una voce che parla di crolli, di paura e di risalita. Uno scenario degno del Dune di Lynch. Poi lui, Mengoni, entra in scena: silhouette tra le luci, passo lento, sguardo profondo. Non un ingresso trionfale, ma umano, intimo. È chiaro: non sarà un semplice concerto. E così, brano dopo brano, il racconto si costruisce come un rito collettivo.

Un palco come un’opera teatrale

La regia, curatissima, si ispira alla struttura della tragedia greca: prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo, catarsi. Ogni atto ha un colore, un’emozione, un suono. Le luci cambiano con le fasi del viaggio: blu per la malinconia, rosso per la passione, oro per la liberazione finale. La scenografia è straordinaria: una passerella mobile su cui l’artista e il corpo di ballo hanno infiammato il pubblico del PalaSele.

La scaletta delle emozioni

L’apertura è affidata a Ti ho voluto bene veramente e Guerriero, preludio di un percorso che scava nel cuore. Poi arrivano Sai che e La valle dei re, momenti in cui la voce di Mengoni esplode in tutta la sua potenza. Nel blocco centrale, più intimo, dominano Due vite e Parole in circolo, cantate in coro da un pubblico che conosce ogni parola. Il finale è un’esplosione. Da Proibito a Pronto a correre, che chiudono il cerchio.

Un pubblico in adorazione

Il pubblico di Eboli, caloroso e partecipe, è stato protagonista. C’è chi piange, chi ride, chi tiene per mano l’amico accanto. In platea si balla, nei settori alti si canta a squarciagola. Nessuno resta indifferente. Centinai gli striscioni, i cartelloni, che Mengoni lungamente si trattiene a leggere. E poi improvvisati duetti con il pubblico, per una simbiosi naturale ed unica.

Un artista maturo, libero, autentico

A Eboli, Mengoni ha dimostrato di essere ormai un artista totale: cantante, performer, narratore, interprete di emozioni. La sua voce, limpida e profonda, si muove tra gospel, elettronica, ballate e momenti quasi sinfonici. Ma ciò che colpisce di più è la sua presenza: sincera, mai costruita, capace di unire leggerezza e introspezione. La serata si chiude tra ringraziamenti e abbracci, e una precisazione dovuta anche sul maxischermo: “Le persone che hanno lavorato a questo spettacolo sono contro il genocidio e ogni forma di violenza perpetrata in ogni parte del mondo”.

Dopo la tripletta di Marco Mengoni, il novembre caldissimo di Eboli all’insegna degli show a cura di Anni 60 produzioni prosegue sabato 8 quando la scena sarà tutta per Elodie che arriva per la prima volta al PalaSele con il tour “Elodie Show 2025”, mentre martedì 18 novembre fa tappa a Eboli “Elisa Palasport Live 2025”, il tour che segna il ritorno di Elisa nei palazzetti. Partirà proprio dal PalaSele venerdì 28 novembre il tour “MarraPalazzi25” di Marracash. Sarà la prima volta che il “King del Rap”, per citare uno dei suoi album di successo, si esibirà a Eboli, come sarà la prima volta anche per Annalisa che con il “Ma noi siamo fuoco. CAPITOLO I” della sua nuova narrazione salirà sul palco del PalaSele martedì 2 dicembre.

Credit foto di Alfonso Maria Salsano e Angelo Tortorella per Anni 60 Produzioni.