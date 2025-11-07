Busitalia Campania, il nuovo presidente è Mario Santocchio

di Redazione ZON

L’avvocato scafatese Mario Santocchio è stato nominato nuovo presidente di Busitalia Campania, società che gestisce il servizio di trasporto pubblico nelle province di Salerno e Napoli. Già presidente dell’ex Cstp, Santocchio raccoglie un incarico di grande responsabilità nel settore della mobilità campana, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

«Esprimo profonda gratitudine per la nomina ricevuta quale presidente della società Busitalia Campania – ha dichiarato Santocchio –. Sono motivato e orgoglioso di poter mettere al servizio di Busitalia Campania la mia esperienza maturata nel settore dei trasporti pubblici».

Il nuovo presidente ha inoltre sottolineato il riconoscimento ricevuto dalle istituzioni centrali e il proprio impegno per la crescita del territorio: «È un incarico che porterò avanti con la passione e la dedizione di sempre, elementi che il Governo centrale mi ha riconosciuto, decidendo di credere in me e nelle mie capacità. Una fiducia che sarà ampiamente ripagata».

Santocchio ha infine delineato le prime linee guida del suo mandato: «La missione è mettermi subito al lavoro per la nostra Regione e per i cittadini che quotidianamente usufruiscono del servizio. Mi propongo di sviluppare un sistema di trasporto intermodale e di implementare il servizio turistico, valorizzando le potenzialità della Campania e migliorando la qualità della mobilità pubblica».