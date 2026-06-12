Piazza Cavour, il consulente del Tribunale: “Il Comune risarcisca Parking Cavour con 1,5 milioni”

di Marisa Fava

Nuovo sviluppo nella vicenda dei parcheggi interrati di Piazza Cavour. Secondo la relazione depositata dal consulente tecnico nominato dal Tribunale di Salerno, il Comune dovrebbe risarcire la società Parking Cavour con una somma pari a circa 1,5 milioni di euro.

La controversia riguarda il progetto mai realizzato dei parcheggi interrati nell’area di Piazza Cavour, un’opera che negli ultimi anni ha alimentato un acceso confronto tra l’amministrazione comunale e la società concessionaria.

La vicenda giudiziaria

Il contenzioso ha avuto origine nel febbraio 2024, quando la società Parking Cavour ha promosso un’azione legale nei confronti del Comune di Salerno. In seguito, Palazzo di Città ha disposto la risoluzione del rapporto contrattuale, contestando alla società presunti ritardi nell’esecuzione degli interventi e una serie di inadempienze ritenute rilevanti.

Nel corso del procedimento civile, il giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno ha nominato un consulente tecnico d’ufficio per ricostruire la vicenda e valutare le rispettive responsabilità.

La perizia del consulente

Secondo quanto emerso dalla relazione tecnica depositata agli atti, il consulente avrebbe concluso che il Comune di Salerno dovrebbe corrispondere alla società Parking Cavour un risarcimento pari a circa 1,5 milioni di euro.

La notizia è stata rilanciata nel corso dell’ultima puntata del podcast “Super Salerno”, realizzato dal gruppo social “Figli delle Chiancarelle”, che ha riportato i contenuti della perizia tecnica.

Le conclusioni del consulente rappresentano un elemento importante all’interno del procedimento, ma non costituiscono una decisione definitiva. Sarà infatti il Tribunale a valutare la relazione, le eventuali osservazioni delle parti e tutta la documentazione prodotta prima di emettere il proprio verdetto.

In attesa della decisione del Tribunale

La vicenda dei parcheggi interrati di Piazza Cavour continua dunque a essere al centro dell’attenzione cittadina. Il giudizio civile dovrà ora stabilire eventuali responsabilità e conseguenze economiche derivanti dal mancato avvio dell’opera.

Nei prossimi mesi sono attesi ulteriori sviluppi, con le controdeduzioni delle parti coinvolte e la successiva decisione del Tribunale di Salerno.

Si precisa che le conclusioni contenute nella consulenza tecnica rappresentano una valutazione del consulente nominato dal giudice e non una sentenza definitiva.