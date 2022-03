Consulente finanziario: chi è e di che cosa si occupa?

Parlando di risparmio e investimenti, rivolgersi ad un professionista preparato in ambito finanziario che sappia riconoscere i termini utilizzati e possa consigliare in maniera corretta chi non è del mestiere è sempre un’ottima idea. Chi è il consulente finanziario e di cosa si occupa esattamente?

Si tratta di una figura che offre la sua consulenza per far ottenere finanziamenti o per effettuare investimenti di varia natura per conto di istituti economici, aziende o società di consulenza, come meglio raccontato su https://azimutdirect.com/it/.

E’ un professionista che consiglia come gestire i risparmi e il patrimonio dei propri clienti. Il suo lavoro ha lo scopo di garantire a questi ultimi un piano finanziario il più possibile sicuro e redditizio, per questo deve conoscere i mercati finanziari ed i suoi andamenti e deve proporre i giusti investimenti e le migliori soluzioni di credito e previdenza.

La situazione in Italia

Secondo uno studio effettuato dall’Osservatorio Anima-Gfk, negli ultimi anni nel nostro Paese la figura del consulente finanziario è sempre più richiesta. Infatti, una persona su quattro richiede una consulenza finanziaria al fine di capire come meglio investire il proprio capitale.

A sostenere questa tesi, l’European Investing Income Study ha intervistato un campione di investitori italiani: l’82% di questi ha dichiarato di aver bisogno di una consulenza generica da parte di una figura esperta in campo economico. Questo avvalora il fatto che ci sia una maggior domanda di questa tipologia di consulenti e di come l’educazione finanziaria sia ancora una materia poco diffusa nel nostro paese.

Il consulente finanziario svolge il suo lavoro come dipendente di società o banche, oppure in maniera autonoma da libero professionista. Di solito ha circa una quarantina di clienti che segue con incontri trimestrali ed è una persona che ha alle spalle studi economici.

Nel nostro Paese ci sono circa quarantamila consulenti finanziari attivi, anche se sono più di cinquantamila quelli iscritti all’albo professionale. La maggior parte di questi è composta da ultracinquantenni, tuttavia, tra gli iscritti troviamo anche alcuni giovanissimi professionisti, segno che questa professione sta iniziando ad interessare le generazioni del futuro e ad essere sempre più quotata.

L’importanza del consulente finanziario per le PMI

Un aspetto veramente interessante riguarda la consulenza finanziaria per le piccole e medie imprese per quanto concerne l’accesso a finanziamenti, a strumenti di finanza alternativi o al mercato dei capitali destinati all’ascesa o all’espansione. I consulenti finanziari rivestono un ruolo fondamentale in questo settore data l’importanza delle PMI sul nostro territorio.

Queste, infatti, sono la maggioranza delle aziende del Paese e hanno spesso bisogno di un aiuto professionale per ottenere i finanziamenti offerti dagli investitori istituzionali, anche per via del collocamento di strumenti di finanza alternativa, come ad esempio Minibond o Direct Lending. Questa figura ha quindi un ruolo cruciale nel nostro paese, in quanto ha una funzione cardine nell’aiutare le medie e piccole imprese ad espandersi e a consolidarsi.