Chi è Dharma Mangia Woods, protagonista di Più Forti del Destino?

Chi è Dharma Mangia Woods, una delle protagoniste di Più Forti del Destino? Tutte le curiosità su età, carriera e vita privata della giovane

Dharma Mangia Woods nasce a Roma il 15 settembre 1994. Ha 27 anni e non si sa chi siano i suoi genitori. Visto il suo nome, si presume che almeno uno dei due abbia origini americane o inglesi. Dopo il diploma presso il Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri di Roma, frequenta la facoltà di Scienze della Comunicazione. Poi si iscrive al Master in Giornalismo di Moda presso Edios Cominication.

Nel 2016 inizia a seguire corsi alla Scuola di recitazione “Duse International” di Francesca De Sapio e, nel 2017, ha ottenuto la Laurea Triennale in Recitazione nell’Accademia Internazionale di Teatro a Roma. Dal 2020, con la costante determinazione, prosegue gli studi presso la Scuola D’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè.

La sua carriera da attrice inizia nel 2015, anno in cui entra nel cast del film L’estate addosso di Gabriele Muccino, a cui ha fatto seguito la partecipazione alla serie The young Pope, con la regia di Paolo Sorrentino, recitando accanto a Jude Law. Nel 2017 lavora sul set del film Il Contagio, al fianco di Giulia Bevilacqua con cui ora collabora anche nella fiction Più Forti del Destino. Negli anni ha preso parte anche ad alcuni videoclip musicali come Martelli e e Polynesia di Gazelle o Mi ci pulisco il cuore di Ligabue.

Della sua vita si sa ben poco. Dharma Mangia Woods è infatti molto riservata anche se si vocifera che possa esserci o esserci stato un flirt tra lei e il cantante Gazzelle. Nonostante ciò ai microfoni di Verissimo ha dichiarato:

“Sono felicemente single, mi sto concentrando di più su me stessa, so che sembra banale dirlo ma sono in quella fase in cui ho capito che è il mjio momento. Voglio amare me stessa e poi si vedrà, ora non sono alla ricerca diciamo…”.

Sui social è seguita da oltre 10 mila followers e pubblica tutto ciò che l’appassiona tra cinema, teatro e foto in bianco e nero.