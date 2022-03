Consigli per preparare il sushi

Intramontabile classico della cucina giapponese, il sushi è sempre più trendy anche da noi e sta diventando tra i piatti più amati dalle nuove generazioni. Ecco come prepararlo al meglio

Il sushi è un’autentica meraviglia per gli occhi e uno straordinario finger food per chi ama i sapori esotici e il gusto del pesce crudo.

Simbolo della cucina orientale per eccellenza, il sushi colpisce lo sguardo e il palato con i suoi accostamenti deliziosi e il suo sapore unico.

A renderlo così inconfondibile è l’aceto di riso che dona al sushi la sua tipica nota gustativa.

Aceto di riso per il sushi

Al di là del pesce appena pescato e necessariamente freschissimo, abbattuto in freezer per un tempo stabilito, l’ingrediente segreto per un sushi impeccabile è uno e uno solo: l’aceto di riso.

Ottenuto dalla fermentazione naturale di riso selezionato, l’aceto di riso è un prodotto eccellente e privo di glutine. Si riconosce per il suo gusto delicato e appena acidulo e risulta perfetto per preparare i principali piatti tipici della cucina orientale ma anche sulle insalate fresche di stagione a cui si vuole dare un leggero tocco esotico.

È proprio l’aggiunta di qualche goccia di aceto di riso a dare al sushi il suo incredibile sapore.

Per prepararlo al meglio occorre mescolare riso cotto al vapore, pesce e altri ingredienti a piacere tra cui gamberetti e avocado.

È importante tagliare il pesce in modo impeccabile utilizzando strumenti affilati e appositi con le lame adatte a questo tipo di cucina.

Come prepararlo

Preparare il sushi è una vera e propria arte che ha radici millenarie e che punta su un cibo essenziale da presentare come un’opera d’arte, nel migliore dei modi.

Chi è esperto di sushi sa che prepararlo richiede esperienza, gesti sapienti e calibrati reiterati fino al raggiungimento della perfezione nella resa del piatto.

Il riso va acidulato con aceto di riso a cui accostare poi alghe, zenzero, pesce crudo, tofu, sesamo, wasabi e soia. Potrebbero sembrare pochi elementi ma si tratta di tutti ingredienti che, combinati insieme in mille modi diversi, regalano prelibati bocconi pieni di gusto come i classici e apprezzatissimi nigiri, polpette di riso ricoperte da un sottile strato di wasabi su cui si appoggiano pesce o crostacei, hosomaki, classici rotolini avvolti nell’alga nori e ripieni di wasabi, bastoncini di verdure come carote, cetrioli e avocado, temaki, caratteristici per la particolare forma conica che accoglie ripieno di riso, verdure e pesce e uramaki, appena più grandi rispetto agli hosomaki e con l’alga all’interno.

Per assicurarsi un ottimo sushi sono aspetti fondamentali una buona cottura e un equilibrato condimento del riso, oltre alla scelta di un aceto di riso di qualità che con il suo sentore lievemente acidulo sa davvero fare la differenza.