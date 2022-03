Netflix come Disney Plus con il prezzo ridotto grazie alla pubblicità?

Da qualche giorno Disney Plus ha annunciato un piano tariffario a prezzo ridotto con pubblicità entro la fine del 2022, Netflix farà lo stesso?

Da alcuni giorni Disney Plus ha annunciato un piano tariffario a prezzo ridotto con pubblicità entro la fine del 2022 e la domanda è che anche Netflix farà lo stesso. Questo di Disney Plus è senza dubbio un importante passo nella lotta tra i grandi colossi di streaming presenti sul mercato. Non si tratta di un totale AVOD (Advertising-based Video on Demand), ma di una tariffa più bassa di quella standard di Disney+, da affiancarsi almeno negli States entro la fine dell’anno ai normali piani di sottoscrizione. Tale scelta negli Usa è stata presa anche da altri colossi come HBO Max, Paramount+ e Hulu (che fa sempre parte del gruppo Disney).

Molti si aspettano una mossa del genere anche da Netflix. Il CFO di Netflix Spencer Neumann ha parlato della questione durante la Morgan Stanley’s 2022 Technology, Media & Telecom Conference e la risposta è stata la seguente:

“Non è che siamo per principio contro la pubblicità, sia chiaro, ma non è qualcosa che rientri in questo momento nei nostri piani… Abbiamo un bel piano di abbonamenti scalabile. Per carità, mai dire mai, ma non è nei nostri piani. […] È difficile per noi ignorare che altri lo stanno facendo, ma ora come ora per noi non ha senso. E comunque io [Disney+ con la pubblicità] mi sa che non lo prenderò [ridacchia]. […] Altri servizi stanno puntando sui prezzi bassi, ma io credo anche che stiano perdendo un sacco di soldi“.

Insomma, per ora Netflix non si muoverà in questa direzione: dal canto suo vanta 221.800.000 di abbonati e diversamente da Disney Plus che ne ha 129.800.000 non ha tra gli obiettivi imminenti la crescita degli abbonamenti.