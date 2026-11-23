di Redazione ZON

In sintesi. La Bond Girl del prossimo film di 007 con Robert Pattinson non è ancora stata scelta. Amazon MGM Studios, che il 16 novembre 2026 ha annunciato Pattinson come nuovo James Bond, non ha confermato nessun nome. Secondo le quote di William Hill, la favorita è Margaret Qualley; le altre sono ipotesi.

I punti chiave Amazon MGM Studios ha annunciato il 16 novembre 2026 Robert Pattinson come nuovo James Bond, successore di Daniel Craig.

Il prossimo film di 007 sarà il ventiseiesimo della saga e sarà diretto da Denis Villeneuve.

Amazon MGM Studios non ha confermato nessuna attrice per il ruolo femminile principale.

Secondo le quote di William Hill, Margaret Qualley è la candidata più quotata per il ruolo.

Il casting del film è affidato alla direttrice Nina Gold, secondo Vanity Fair Italia.

La Bond Girl che affiancherà Robert Pattinson nel prossimo film di 007 non è stata ancora scelta. Amazon MGM Studios non ha confermato nessun nome, e le candidate di cui si parla restano ipotesi.

Il 16 novembre 2026 Amazon MGM Studios ha annunciato Robert Pattinson come nuovo James Bond, successore di Daniel Craig. Il film sarà il ventiseiesimo della saga e sarà diretto da Denis Villeneuve, il regista di Dune.

Margaret Qualley è la favorita, ma i nomi in lizza sono molti

Secondo le quote di William Hill, la più quotata per il ruolo femminile principale è Margaret Qualley. L’attrice è una ex ballerina e si è fatta conoscere al grande pubblico con il body horror The Substance.

Tra le altre candidate ci sono Sydney Sweeney, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh e Zendaya, che sono i nomi più cercati online. Negli ultimi giorni circolano con insistenza anche Hunter Schafer e Ho-yeon, mentre nelle discussioni compaiono pure Jodie Comer e Gemma Chan.

Anya Taylor-Joy ha già lavorato con Denis Villeneuve in Dune: Parte Due, dove interpreta Alia Atreides. Gemma Chan ha dichiarato di essere interessata a entrare nell’universo di 007.

Perché il nome di Sydney Sweeney torna di continuo

Sydney Sweeney, protagonista della serie Euphoria, viene accostata da tempo al franchise. La storica del cinema Llewella Chapman, interpellata dalla BBC, ha spiegato che l’attrice ha il carisma di un personaggio affascinante e anche la capacità di affrontare interpretazioni più complesse.

Trina Parks, già apparsa in un film della saga di James Bond, aveva espresso un giudizio favorevole sulla possibile partecipazione di Sweeney.

Il ruolo della Bond Girl potrebbe cambiare

Per decenni le donne della saga sono state presentate soprattutto attraverso il rapporto sentimentale con il protagonista. Gli esperti sentiti dalla BBC osservano che i capitoli più recenti hanno introdotto figure indipendenti, in grado di confrontarsi con 007 anche sul terreno dell’azione e dello spionaggio.

Gli esempi citati sono Michelle Yeoh in Il domani non muore mai, Lashana Lynch in No Time to Die e Monica Bellucci in Spectre. Nel 2015 Bellucci aveva contestato la definizione tradizionale e preferito parlare di una «donna di Bond» invece che di una ragazza.

La giornalista Nikki Onafuye ha sottolineato che le future protagoniste potrebbero essere spie, alleate, antagoniste o personaggi capaci di superare in astuzia lo stesso Bond.

Cosa serve per conoscere il nome della prossima Bond Girl

Per sapere quale attrice affiancherà Robert Pattinson serve una comunicazione ufficiale di Amazon MGM Studios. La scelta, nota la fonte, dirà molto sulla direzione del franchise, diviso tra una tradizione lunga oltre sessant’anni e il desiderio di reinventarla per una nuova generazione di spettatori.

Il casting del film, secondo Vanity Fair Italia, è affidato alla direttrice Nina Gold.

Domande frequenti Chi sarà la Bond Girl di Robert Pattinson? Non è stata ancora scelta. Amazon MGM Studios non ha confermato nessun nome e, per conoscere l’attrice, serve una comunicazione ufficiale della società. Le candidate di cui si parla restano ipotesi. Chi è la favorita per la nuova Bond Girl? Secondo le quote di William Hill, la più quotata è Margaret Qualley, ex ballerina nota al grande pubblico per il body horror The Substance. Tra le altre candidate ci sono Sydney Sweeney, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh e Zendaya. Chi dirige il nuovo film di James Bond con Pattinson? Il film sarà diretto da Denis Villeneuve, il regista di Dune. Sarà il ventiseiesimo capitolo della saga, annunciato da Amazon MGM Studios il 16 novembre 2026. Chi si occupa del casting del prossimo film di 007? Secondo Vanity Fair Italia, il casting del film è affidato alla direttrice Nina Gold. Amazon MGM Studios non ha ancora comunicato il nome dell’attrice scelta per il ruolo femminile principale. Il ruolo della Bond Girl sta cambiando? Secondo gli esperti sentiti dalla BBC, i capitoli più recenti della saga hanno introdotto figure indipendenti, capaci di confrontarsi con 007 anche sul terreno dell’azione e dello spionaggio. Nel 2015 Monica Bellucci aveva preferito parlare di una «donna di Bond» invece che di una ragazza.