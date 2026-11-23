di Redazione ZON

In sintesi. La cantante Gaia è pronta a tornare in gara al Festival di Sanremo 2027 per viverlo con serenità, a differenza del 2025, quando si è classificata ventiseiesima con Chiamo io chiami tu. Gaia ha raccontato lo stress del 2025 alla Milano Music Week. Stefano De Martino annuncerà i Big in gara venerdì 11 dicembre 2026 a Sarà Sanremo.

I punti chiave Gaia si è classificata ventiseiesima al Festival di Sanremo 2025 con il brano Chiamo io chiami tu.

Il singolo Chiamo io chiami tu è salito fino alla nona posizione della Top Singoli FIMI ed è stato certificato disco di platino.

Gaia ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2021 con Cuore amaro, mentre il 27 febbraio 2026 è tornata all’Ariston come ospite e ha cantato I maschi di Gianna Nannini con Levante.

Secondo All Music Italia, che cita proprie fonti, Gaia sarebbe praticamente certa di un posto tra i Big del Festival di Sanremo 2027.

Stefano De Martino annuncerà i cantanti in gara a Sanremo 2027 venerdì 11 dicembre 2026 a Sarà Sanremo.

Gaia è pronta a tornare in gara al Festival di Sanremo 2027, con un obiettivo preciso: vivere la settimana dell’Ariston con serenità, cosa che nel 2025 non le è riuscita.

La cantante ne ha parlato alla Milano Music Week, dove ha ripercorso lo stress della sua ultima partecipazione in gara, con il brano Chiamo io chiami tu.

Il Sanremo 2025 di Gaia si è chiuso al ventiseiesimo posto

Il Festival 2025 è stato il secondo in gara per Gaia, dopo quello del 2021 con Cuore amaro. La classifica finale l’ha vista al ventiseiesimo posto.

Chiamo io chiami tu ha però proseguito il suo percorso dopo l’Ariston. Il singolo è salito fino alla nona posizione della Top Singoli FIMI ed è stato certificato disco di platino.

Per Gaia il successo del brano non cancella il ricordo della gara. Sanremo, ha spiegato, è stato il veicolo principale della canzone, ma la settimana in sé è stata un’altra storia.

«Durante una settimana io non me la sono goduta per niente, ero molto stressata», ha detto Gaia.

La cantante ha raccontato di una voglia di far bene che quasi la portava ad autosabotarsi sul palco. A pesare, secondo lei, erano anche situazioni limitanti, in parte costruite da lei stessa e in parte legate al contesto.

Gaia vuole dare all’Ariston un nuovo ricordo emotivo

Gaia è tornata all’Ariston il 27 febbraio 2026 come ospite. Nella serata delle cover ha cantato I maschi di Gianna Nannini insieme a Levante, che ha ringraziato per l’invito.

Da concorrente, però, Gaia cercherebbe un’esperienza diversa. Tornare in gara, ha spiegato, significherebbe «rimettere un nuovo tipo di ricordo emotivo» in quel luogo, che a suo giudizio se lo merita perché è speciale e legato anche a ricordi bellissimi.

La cantante definisce la gara «un harakiri», soprattutto per chi è all’inizio della carriera e deve ancora strutturarsi emotivamente. Oggi sente di aver preso le misure e, se le fosse concessa la possibilità, ricanterebbe a Sanremo con piacere.

I Big di Sanremo 2027 saranno annunciati l’11 dicembre 2026

Il nome di Gaia circola già tra i possibili Big di Sanremo 2027. Come riferito da All Music Italia, che cita proprie fonti, la cantante sarebbe praticamente certa di un posto in gara.

Stefano De Martino annuncerà i cantanti in gara venerdì 11 dicembre 2026 a Sarà Sanremo.