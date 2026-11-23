di Redazione ZON

In sintesi. Il 16 novembre 2026 i Queen hanno pubblicato in digitale «Thank God It’s Christmas… Again!», nuova versione del singolo natalizio del 1984. La nuova versione conserva la voce originale di Freddie Mercury e aggiunge chitarre, batteria vera e cori di Brian May e Roger Taylor. Il vinile in edizione limitata è in programma il 18 dicembre 2026.

I punti chiave I Queen hanno pubblicato «Thank God It’s Christmas… Again!» in digitale e in streaming dal 16 novembre 2026.

La nuova versione mantiene la voce originale di Freddie Mercury; Brian May e Roger Taylor hanno aggiunto chitarre, una vera batteria e ulteriori cori.

Il vinile in edizione limitata è in programma il 18 dicembre 2026, si vende solo sullo store ufficiale dei Queen e risulta già esaurito.

Il singolo originale «Thank God It’s Christmas» è uscito nel Regno Unito il 26 novembre 1984 e conta quasi mezzo miliardo di ascolti in streaming.

Il lavoro in studio è firmato da Brian May e Roger Taylor con i coproduttori Joshua J Macrae, Justin Shirley-Smith e Kris Fredriksson.

I Queen hanno pubblicato in digitale dal 16 novembre 2026 «Thank God It’s Christmas… Again!», nuova versione del singolo natalizio del 1984 con la voce originale di Freddie Mercury e parti strumentali registrate ex novo.

La canzone era uscita nel Regno Unito il 26 novembre 1984 e oggi conta quasi mezzo miliardo di ascolti in streaming. È una presenza fissa nelle classifiche del periodo natalizio.

Cosa cambia rispetto alla versione del 1984

Nella nuova versione di «Thank God It’s Christmas… Again!» la voce resta quella incisa da Freddie Mercury. Intorno a lei Brian May e Roger Taylor hanno aggiunto chitarre, una vera batteria, ulteriori cori e alcune sorprese dal sapore natalizio.

Il lavoro in studio è stato firmato da May e Taylor insieme ai coproduttori Joshua J Macrae, Justin Shirley-Smith e Kris Fredriksson. L’obiettivo era dare al brano il sound pieno che i Queen non ebbero il tempo di costruire nel 1984.

Le fonti non coincidono sui tempi. Il lancio colloca il ritorno in studio all’inizio del 2026, mentre May parla delle «ultime settimane».

Quando e dove si ascolta la nuova versione

«Thank God It’s Christmas… Again!» dei Queen è disponibile in digitale e in streaming sulle principali piattaforme. Il vinile in edizione limitata è in programma il 18 dicembre 2026.

Formato Disponibilità Dove Digitale e streaming Dal 16 novembre 2026 Principali piattaforme Vinile in edizione limitata Dal 18 dicembre 2026 Solo store ufficiale dei Queen

L’edizione in vinile di «Thank God It’s Christmas… Again!» si vende soltanto sullo store ufficiale dei Queen. Risulta già esaurita.

Perché i Queen hanno rimesso mano al singolo

Secondo Brian May, la casa discografica Sony ritiene che «Thank God It’s Christmas» non abbia mai avuto la visibilità mondiale che merita. Da qui è nata l’idea di rielaborarla.

May e Taylor sono tornati in studio per inserire ciò che, dice May, avrebbero aggiunto già nel 1984 se ne avessero avuto il tempo. Sul valore dell’operazione, May ha dichiarato: «È davvero bello, in un certo senso, chiudere il cerchio».

Taylor è netto sul risultato dell’epoca:

«Ho sempre avuto la sensazione che non fosse diventato un pezzo dei Queen perfetto quanto avrebbe potuto esserlo.»

Sulla voce di Mercury, May non ha dubbi: «risplende ancora oggi più che mai: è una delle sue interpretazioni migliori».

Come nacque il singolo in meno di tre settimane

La storia di «Thank God It’s Christmas» inizia il 20 ottobre 1984, alla fine della prima parte del tour The Works. Quel tour aveva battuto ogni record di affluenza in Europa e avrebbe fatto lo stesso in Sud America. I Queen decisero di scrivere, registrare e pubblicare un singolo natalizio in meno di tre settimane.

Il 7 novembre 1984 Roger Taylor, Brian May e John Deacon entrarono nei Sarm West Studios di Notting Hill per sviluppare due demo casalinghi a tema natalizio: «Thank God It’s Christmas» e «I Dream of Christmas». Il 9 novembre il gruppo si trasferì ai Musicland Studios di Monaco di Baviera per raggiungere Freddie Mercury. Lì si decise che il demo sarebbe diventato una canzone dei Queen.

Secondo May, Taylor aveva già scritto tutte le strofe e lui sentiva nella testa il ritornello. I due registrarono a casa con una drum machine in poche ore. Mercury incise la sua parte in un’unica sessione a Monaco.

Il missaggio fu completato l’11 novembre 1984. Il singolo uscì nel Regno Unito il 26 novembre, lo stesso giorno in cui i Band Aid registravano «Do They Know It’s Christmas» ai Sarm West Studios.

Con il Natale vicino e il tour The Works pronto a ripartire a gennaio, la band non ebbe il tempo di girare un video. Lo realizzò solo nel 2019: un corto animato che contribuì a riportare il brano nelle classifiche di tutta Europa.

Domande frequenti Quando esce la nuova versione di Thank God It’s Christmas dei Queen? «Thank God It’s Christmas… Again!» dei Queen è disponibile in digitale e in streaming dal 16 novembre 2026, sulle principali piattaforme. Il vinile in edizione limitata è in programma il 18 dicembre 2026. Cosa cambia nella nuova versione di Thank God It’s Christmas? La voce resta quella incisa da Freddie Mercury. Brian May e Roger Taylor hanno aggiunto chitarre, una vera batteria, ulteriori cori e alcune sorprese dal sapore natalizio. Dove si compra il vinile di Thank God It’s Christmas… Again!? Il vinile in edizione limitata si vende soltanto sullo store ufficiale dei Queen. L’edizione risulta già esaurita. Perché i Queen hanno rifatto Thank God It’s Christmas? Secondo Brian May, la casa discografica Sony ritiene che il brano non abbia mai avuto la visibilità mondiale che merita. May e Taylor sono tornati in studio per aggiungere ciò che, dice May, avrebbero inserito già nel 1984 se ne avessero avuto il tempo. Quando uscì la versione originale di Thank God It’s Christmas? Il singolo uscì nel Regno Unito il 26 novembre 1984. Fu scritto, registrato e pubblicato in meno di tre settimane, dopo la fine della prima parte del tour The Works.

Foto: 海獺 (CC BY)

Fonte: ANSA · Il Mattino di Padova · Zazoom Social News · Blasting News