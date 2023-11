Marco Mengoni co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2024

di Rita Milione

Amadeus e Marco Mengoni, ospiti della prima puntata dal Foro Italico di Viva Rai 2, annunciano la prima notizia bomba su Sanremo 2024. Marco Mengoni tornerà anche a Sanremo 2024, ma questa volta non in gara ma in una veste decisamente inedita: sarà infatti il super ospite e il co-conduttore della prima serata del 74esimo Festival della canzone italiana, prevista per martedì 6 febbraio.

L’annuncio di Amadeus: “Marco Mengoni sarà il super ospite musicale della prima puntata, ma c’è molto di più”, spiega il direttore artistico. “Sarà anche il mio co conduttore della prossima edizione del Festival”.”Siete la coppia dell’anno. “Io sarò lì a guardarvi”, promette Fiorello.

L’annuncio che Mengoni sarà superospite e co-conduttore della prima serata del festival di Sanremo 2024 è stato accolto con un boato dal pubblico accorso al Foro Italico per seguire la prima puntata del nuovo ciclo di Viva Rai2!. Ospite con lo stesso Mengoni dell’amico Fiorello alla prima puntata del nuovo ciclo di Viva Rai2!.

Marco Mengoni

Si tratta del primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015, nonché il primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013. Inoltre è il primo artista italiano finalista come Worldwide Act agli MTV Europe Music Awards 2013. Nel 2014 viene eletto Miglior cantante italiano ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2014 di Los Angeles.

È salito alla ribalta nel 2009, vincendo la terza edizione del talent show X Factor e firmando quindi un contratto discografico con la Sony Music. Nel corso della sua carriera ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo, trionfando nel 2013 con L’essenziale e nel 2023 con Due vite; per entrambi gli anni è stato scelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, classificandosi settimo all’edizione 2013 e quarto in quella del 2023. Nel corso della sua carriera ha inoltre ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui dieci Music Awards e tre MTV Europe Music Awards, oltre a nove candidature al World Music Award.