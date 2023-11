Muschio Selvaggio, De Luca: “Schlein? Programmi flebili”

di Antonio Jr. Orrico

Saranno tanti i temi toccati, in tutto e per tutto. Oggi, alle 12, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sarà ospite di Fedez e Davide Marra in una nuova puntata di Muschio Selvaggio. Con i due conduttori, saranno tanti i temi toccati. Addirittura, sarà toccato il caso del rapper Shiva. Infatti, dopo l’arresto con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di armi, per lui è arrivata una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Ascoli Piceno.

La nuova accusa per Shiva è quella di aver partecipato ad una violenta rissa a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) lo scorso 30 agosto. Durante la lite è stato usato un coltello. Proprio a questo proposito, De Luca ha dichiarato la sua, commentando l’accaduto.

“Io Shiva non lo conosco, ma data la descrizione lo proporrei per il metodo pedagogico Singapore, a Singapore la polizia municipale è dotata di un frustino di bambù sottile, mica fanno il carcere… ti danno una ventina di frustate tra capo e collo e … allora come si chiama… Shiva, metodo Singapore! Ma la vogliamo finire con queste p******te?!” ha dichiarato De Luca.

Successivamente, l’ex sindaco di Salerno risponderà anche ad una domanda sul PD e sulla nuova gestione, targata Elly Schlein. Commenti tutt’altro che entusiastici da parte dell’esponente del centrosinistra.

“Abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza, per quello che mi riguarda, è un gruppo dirigente di anime morte, di anime morte che non rappresenta nulla né sul piano territoriale, né sul piano sociale e spesso nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi.” ha detto lo stesso ex sindaco di Salerno.

Sulla neo-segretaria del Partito Democratico, il presidente della Regione Campania ha poi chiosato: “I contenuti programmatici sono, diciamo, flebili.”

Insomma, commenti non proprio entusiastici nei confronti della nuova gestione.