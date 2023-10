Fedez al governo Meloni: “Non tagliate il bonus psicologico”

di Rita Milione

Il rapper italiano Fedez, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, rivolgendosi al governo Meloni: “Tagliare i fondi per il bonus psicologico significa sputare in faccia alle famiglie che soffrono. Lo scorso esecutivo – continua il rapper – ha stanziato 25 milioni di euro per il bonus psicologo che ha coperto solo il 10% della domanda. Mentre con la nuova finanziaria questo esecutivo ha tagliato i fondi. A Meloni e al governo chiedo di non farlo“.

Durante l’intervista, Fedez ha ripercorso i suoi recenti problemi di salute: “La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata, lenita. E poi mi ha fatto capire tantissimo l’importanza della salute mentale e di quanto questo tema sia un’emergenza concreta”, sottolinea il rapper italiano.

Alla domanda di Fazio se convive ancora con la paura, Fedez risponde: “Dopo l’ultimo episodio è tornata abbastanza. Non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare le vita nuovamente e quindi un po’ ci pensi, è inevitabile pensarci. E poi ancora: Dopo la malattia ho avuto altri problemi legati alla salute mentale e quindi non sono migliorato come persona ma ci sto lavorando”, conclude Fedez.