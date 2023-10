Salerno, 30enne cade in bici: in coma al Ruggi

di Antonio Jr. Orrico

Una brutta vicenda. Una giovane donna 30enne è caduta da una bicicletta nel pomeriggio di sabato scorso. La donna, ora, è ricoverata in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Ruggi“ a Salerno. La caduta sembra essere stata più grave del previsto, in quanto la ricoverata si trova ora a lottare per la sua stessa vita. Come riportato anche in apertura dalla prima pagina del giornale “La Città“, la malcapitata si trova ad ora sospesa tra la vita e la morte.

La donna vive da tre anni a Salerno. Le conseguenze della sua caduta dalla bicicletta sono parse, sin da subito, molto gravi. Le cause, però, sono ancora in corso d’accertamento, anche per comprendere la dinamica dell’accaduto. La caduta sarebbe avvenuta nel pomeriggio di sabato scorso, in via Croce, quasi al confine con il Comune di Vietri sul Mare. L’impatto sull’asfalto sembra essere stato molto violento. La 30enne, infatti, è rimasta quasi esanime a terra, tanto da spingere alcuni automobilisti di passaggio a sollecitare l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono subito giunti i sanitari di un’ambulanza del 118, che hanno condotto la giovane al Pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi”. Una volta giunti al centro medico, sono subito emersi i primi problemi, molto gravi. Secondo i medici, infatti, la donna ha avuto un’ampia emorragia interna all’altezza dello sterno dovuta, con buona probabilità, all’impatto del suo stesso corpo con il manubrio del suo mezzo a due ruote.