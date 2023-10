Salerno, autovelox su Lungomare Marconi: si attende l’ok

di Antonio Jr. Orrico

L’obiettivo è contrastare uno dei più grossi problemi che coinvolge la viabilità salernitana. A Salerno, si attende solamente il via libera della Prefettura per mettere un freno definitivamente all’escalation di incidenti che sta coinvolgendo tutto il Comune e i dintorni. Alcuni di essi si sono rivelati anche mortali, e proprio per questo il Comune ha deciso di attuare delle contromisure ben precise. Quella più importante è la richiesta d’attivazione di un autovelox fisso sul Lungomare Marconi.

Spesso, il Lungomare Marconi è stato teatro di tantissimi incidenti, ed è considerata la strada più pericolosa del capoluogo. Il drammatico bilancio relativo ai sinistri rilevati sulla strada di Salerno è di ben 58 sinistri e 4 morti tra il 2022 e 2023. Come rivelato dal quotidiano “Il Mattino” nella mattinata odierna, un autovelox con postazione fissa in realtà esiste già sul tratto del Lungomare Marconi, ma non è mai stato attivato.

In settimana, il nuovo prefetto di Salerno, Francesco Esposito, eletto poche settimane fa, ha annunciato tempi rapidi per l’aggiornamento del decreto che autorizza gli autovelox con postazione fissa. Per porre fine a questa molteplicità d’incidenti, il prefetto ha avviato ufficialmente l’istruttoria che potrà spalancare le porte al monitoraggio 24 ore su 24 sulle condotte guida e di velocità sul Lungomare. Molto probabilmente, però, l’opera non si fermerà qui.

Si prospetta, anzi, un uguale comportamento anche su altre strade limitrofe giudicate pericolose.