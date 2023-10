Terremoto in Emilia-Romagna: scossa di magnitudo 3.4

di Rita Milione

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.4 si è verificata in Emilia Romagna a Castellarano vicino Reggio Emilia, poco dopo le ore 6 di oggi, lunedì 30 ottobre. L’epicentro del terremoto è stato individuato a soli 2 chilometri dal centro di Castellarano, nella provincia di Reggio Emilia, ad una profondità di 9.4 chilometri.

L’evento sismico è avvenuto alle 6:25, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, suscitando una certa preoccupazione tra la popolazione, ma fortunatamente, al momento, non si segnalano danni a persone o cose. Qualche minuto dopo la scossa di magnitudo 3.4, alle 06:33 è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 2.6 sempre con epicentro a Castellarano. E una terza scossa di magnitudo 2.5 è stata segnalata alle 09:04 sempre con epicentro a Castellarano e ad una profondità di 10.1 chilometri.

L’Emilia Romagna, come molte altre regioni italiane, è situata in una zona a rilevante rischio sismico, ed è soggetta a scosse telluriche di varia intensità nel corso dell’anno. Le autorità locali e i servizi di protezione civile seguono da vicino la situazione sismica nella regione, e sono pronti a intervenire in caso di emergenza, raccomandando alla popolazione di osservare calma e di gestire la situazione senza andare nel panico in caso di nuovi eventi sismici.