È morto Matthew Perry, il Chandler di “Friends”

di Rita Milione

È venuto a mancare all’età di 54 anni l’attore statunitense Matthew Perry, l’amatissimo Chandler Bing di Friends, trovato annegato nella sua villa di Pacific Palisades a Los Angeles. Al momento sono ancora sconosciute le cause della morte dell’attore che ha fatto davvero la storia del mondo dell’intrattenimento.

Il corpo di Matthew Perry è stato portato fuori dalla sua casa a Los Angeles dopo essere stato trovato morto nella vasca idromassaggio. I risultati preliminari dell’autopsia di Matthew Perry sono “inconcludenti” ed è stata richiesta una relazione tossicologica.

Dipendenze e problemi di salute

Perry aveva cominciato ad abusare di alcol fin dall’adolescenza ed era un alcolista. Inoltre, era diventato dipendente dal Vicodin dopo un incidente in moto d’acqua nel 1997 e completò un programma di riabilitazione di 28 giorni nello stesso anno. Il suo peso ha oscillato fortemente negli anni successivi, variando dai circa 60 kg, causati da una pancreatite a 128 kg.

Nel corso della sua vita Perry abusò di varie sostanze, tra le quali anche cocaina e benzodiazepine, fu 15 volte in rehab e 2 volte in ospedale psichiatrico, oltre a seguire 6.000 incontri di alcolisti anonimi, tra le 60 e le 70 ricadute; a causa delle sue dipendenze fu sottoposto a 14 interventi chirurgici allo stomaco, entrò in coma nel 2018 ed ebbe un arresto cardiaco nel 2020. Lo stesso Perry stimava di aver speso 9 milioni di dollari per disintossicarsi. Rivelò tra l’altro che, a causa dei suoi problemi di dipendenza, non ricordava almeno tre anni del periodo in cui aveva recitato in Friends, tra la terza e la sesta stagione.

Perry raccontò la sua battaglia contro le dipendenze nel libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Perry era in cura con antidepressivi e ansiolitici.