A Fisciano la seconda edizione di “Sport & Food”

di Rita Milione

Manca sempre meno all’inizio della seconda edizione di “Sport and Food” che si terrà nella giornata di sabato 28 Ottobre a Fisciano, in provincia di Salerno. Appuntamento all’insegna dello stile di vita sano nel binomio tra sport e alimentazione, assaporando le specialità del territorio e rinsaldando con esso il legame. Una iniziativa che infatti si svolgerà ancora una volta nella splendida località campana per dar seguito al successo riscosso dalla prima edizione.

Un luogo che, per divenire il teatro di iniziative tanto importanti e apprezzate, come già avvenuto nel recente passato, ospiterà anche il secondo “Trofeo Sport & Food” di calcio giovanile.

Sei le categorie coinvolte, a partire da quella dei 2011 fino ad arrivare ai 2016 e ognuna delle quali suddivisa in due gironi da tre o quattro squadre. Per un totale di ben quarantuno compagini protagoniste, articolate in dodici raggruppamenti e cinquantuno partite. Dal calcio di avvio all’ultimo assaggio, la giornata di sabato 28 sarà una Full immersion di sensazioni da provare.

Una occasione da non perdere per vivere il meglio che il proprio territorio possa offrire attraverso momenti di svago, in una esperienza totalizzante, capace di coniugare la dimensione della pratica sportiva a quella dell’educazione alimentare. Questo anche attraverso un percorso dedicato al gusto grazie ai vari stand enogastronimici che saranno il vero filo conduttore dell’evento per promuovere uno stile di vita corretto ma che sia salutare anche non rinunciando ai sapori e integrando quindi la dieta mediterranea con prodotti che facciano riscoprire il piacere della tradizione culinaria del buon cibo.