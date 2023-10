Oroscopo Paolo Fox domenica 29 Ottobre 2023: Bilancia nervoso

Ariete In amore è arrivato il momento giusto per vivere i sentimenti a pieno e avviare cambiamenti. Sul piano lavorativo bisogna farsi avanti e iniziare a mettere le basi per il futuro.

Toro C’è bisogno di fare chiarezza in amore ma non siete voi il problema. Potreste avere a che fare con qualcuno che non sa bene quello che sta facendo. Per quanto riguarda il lavoro, i prossimi mesi saranno importanti.

Gemelli Attenzione all’amore perché c’è un po’ di stanchezza nell’aria e anche piccole discussioni potrebbero trasformarsi in qualcosa di più grande. Sul lavoro la giornata non è proprio delle migliori.

Cancro Venere tornerà nel vostro segno nelle prossime settimane e questa è un’ottima notizia per voi. Se vivete un legame duraturo troverete conforto nel partner anche in caso di stanchezza a livello lavorativo.

Leone È giunta l’ora di chiarire come stanno le cose in amore e fare una scelta tra due persone. Sul fronte lavorativo è il momento giusto per investire.

Vergine In amore il consiglio è quello di essere cauti e prudenti, soprattutto nelle parole. Dal punto di vista professionale c’è ancora tanto da fare ma sono previsti cambiamenti importanti.

Bilancia La giornata è buona per i sentimenti con il sole proprio nel vostro segno. Siete un po’ nervosi e per quanto riguarda il lavoro state cercando di risolvere un po’ troppi problemi tutti insieme.

Scorpione La luna è favorevole e dal 2 del prossimo mese Venere non sarà più contraria quindi ottime notizie per l’amore. Sul piano lavorativo c’è un po’ di confusione ma è normale.

Sagittario Siete un po’ agitati ma dovete prendere la vostra vita in mano e capire se dare una svolta alla vostra vita oppure no. Sul lavoro sono in arrivo tante nuove possibilità e se siete liberi professionisti, evitate le complicazioni.

Capricorno La mattinata è positiva per l’amore e potrebbero arrivare belle occasioni da cogliere al volo. Sul lavoro è un periodo interessante che porta buoni risultati soprattutto a chi ha vissuto una crisi negli ultimi mesi.

Acquario La giornata è favorevole per i sentimenti quindi, se siete single, datevi da fare per incontrare nuovi volti. Sul piano lavorativo le responsabilità sono tante e vorreste essere più liberi di fare ciò che vi piace.