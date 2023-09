Amalfitana, chiuso al traffico tratto a Conca Dei Marini

di Antonio Jr. Orrico

Brutta notizia per i residenti di Amalfi e dintorni. A partire dalle ore 13.00 di oggi, giovedì 7 settembre, infatti, sarà chiuso al traffico il tratto della strada statale 163 “Amalfitana” compreso tra il km 24,200 ed il km 24,400, nel territorio comunale di Conca dei Marini (SA). L’interdizione del tratto è necessario per via di alcuni lavori in corso sui costoni rocciosi attigui alla statale. Negli ultimi periodi, vi sono stati alcuni incendi verificati tutti in corrispondenza proprio dei costoni.

Durante la chiusura dell’Amalfitana, la circolazione proveniente da Vietri e diretta a Meta sarà deviata con percorso alternativo fino al km 28,000 della SS163 (bivio Lone) sulla SP2 “Agerolina“. La chiusura proseguirà fino alla Statale SS145 “Sorrentina” in direzione di Meta. La circolazione proveniente da Meta e diretta a Vietri proseguirà lungo la SS145, imboccando l’Autostrada A3 in direzione Salerno con uscita a Vietri sul Mare.

ANAS, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida. Soprattutto, ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet. Vi è, infatti, l’applicazione “VAI” di ANAS, disponibile gratuitamente in “App Store” e in “Play Store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto ANAS” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.