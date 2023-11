Fratte, traffico in tilt: bloccato il passaggio a livello

di Antonio Jr. Orrico

Un ritardo assolutamente importante, per colpa di un imprevisto che ha lasciato spiazzati gli automobilisti. A Fratte, infatti, c’è stato un malfunzionamento del passaggio a livello, che ha mandato il traffico in tilt. Gli automobilisti sono rimasti bloccati in coda per circa trenta minuti, per via del disagio che ha colpito il passaggio a livello. Una barra era alzata, mentre l’altra era abbassata. Di conseguenza, il treno che doveva transitare si è stoppato.

Naturalmente, gli automobilisti, di contro, non hanno nemmeno potuto attraversare le barriere, e sono rimasti intrappolati nel traffico per oltre mezz’ora. Non è la prima volta che disagi di questo tipo capitano all’interno del contesto del passaggio a livello di Fratte. Proprio per ovviare a questa tipologia infausta di imprevisti, e per non incorrere in altri problemi analoghi, il presidente del Comitato Salute e Vita, Lorenzo Forte, ha maturato una proposta per eliminare questa tipologia di disagi.

“Bisogna installare un impianto semaforico giù nella rotatoria di Fratte, collegato al sensore del passaggio al livello, in modo che quando il semaforo è rosso, chi è al volante, sa che il passaggio a livello è chiuso ed evita quindi di incolonnarsi nel traffico, svoltando e proseguendo per via Gatto.” ha dichiarato Lorenzo Forte, interessato a risolvere il disagio. Bisognerà ora scoprire se l’amministrazione ascolterà questa proposta o resterà tutto invariato.