Salerno, rapina in agenzia di scommesse: rubati 5000 €

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo atto criminale da condannare. Si tratta dell’ennesima violenza contro i commercianti, tra rapine e furti. Ieri pomeriggio, nella zona orientale di Salerno, più precisamente nei pressi di Pastena, alcuni rapinatori hanno messo a segno un colpo in un centro scommesse Eurobet. L’agenzia di scommesse si trova in via Giovan Battista Amendola. Il quotidiano “La Città”, oggi in edicola, ha reso nota la dinamica riguardante il colpo del centro scommesse. Ad organizzare e attuare la rapina sono stati due uomini.

Questi due rapinatori, presentatisi nel centro scommesse con il volto coperto, sono entrati all’interno dell’agenzia di scommesse e sotto la minaccia di una pistola hanno consegnato ai rapinatori 5mila euro in contanti. Successivamente i ladri hanno effettuato una fuga, senza essere bloccati. Sul posto, a Salerno, sono arrivati, poco dopo, gli agenti della Sezione Volanti.

La Polizia ha subito raccolto le testimonianze dei commercianti. Dopo aver effettuato un check, hanno poi avviato le ricerche dei due malviventi. Per ora, però, la ricerca non ha avuto alcun esito positivo. Ora, però, l’indagine è stata ufficialmente affidata ai poliziotti della Squadra Mobile, che avranno il compito di rintracciare e di arrestare i ladri. Successivamente, si penserà anche al recupero, se possibile, della refurtiva.