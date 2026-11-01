Amici 26, Giordana Angi ospite e Alessandra Celentano rilancia le sfide immediate

In sintesi. Secondo le anticipazioni della registrazione, nella nuova puntata pomeridiana di Amici 26, condotta da Maria De Filippi e in onda dalle 14 su Canale 5, la cantautrice Giordana Angi è l’ospite musicale. Alessandra Celentano propone di nuovo le sfide immediate, l’allievo Riccardo si ritrova con la maglia sospesa e l’allievo Gabriele affronta il primo incontro di pugilato.