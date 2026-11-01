Amici 26, Giordana Angi ospite e Alessandra Celentano rilancia le sfide immediate
In sintesi. Secondo le anticipazioni della registrazione, nella nuova puntata pomeridiana di Amici 26, condotta da Maria De Filippi e in onda dalle 14 su Canale 5, la cantautrice Giordana Angi è l’ospite musicale. Alessandra Celentano propone di nuovo le sfide immediate, l’allievo Riccardo si ritrova con la maglia sospesa e l’allievo Gabriele affronta il primo incontro di pugilato.
I punti chiave
- La cantautrice Giordana Angi è l’ospite musicale della nuova puntata pomeridiana di Amici 26.
- Alessandra Celentano propone di nuovo le sfide immediate nella scuola di Amici 26. Le anticipazioni non indicano gli allievi coinvolti né gli esiti.
- L’allievo di Amici 26 Riccardo si ritrova con la maglia sospesa. Il motivo del provvedimento non è riportato.
- L’allievo di Amici 26 Gabriele affronta il primo incontro di pugilato del suo percorso nella scuola.
- La puntata pomeridiana di Amici 26 va in onda su Canale 5 a partire dalle 14.
Nella nuova puntata pomeridiana di Amici 26, in onda dalle 14 su Canale 5, Giordana Angi è l’ospite musicale e tornano le sfide immediate. Per l’allievo Riccardo arriva invece la maglia sospesa.
Le informazioni sulla puntata di Amici 26 arrivano dalle anticipazioni della registrazione. La versione trasmessa in televisione potrebbe quindi presentare tagli o differenze rispetto a quanto girato in studio.
Alessandra Celentano propone di nuovo le sfide immediate
Secondo le anticipazioni della registrazione, Alessandra Celentano propone le sfide immediate all’interno della scuola di Amici 26, il programma condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni non riportano quali allievi siano coinvolti nelle sfide.
Nelle anticipazioni mancano anche gli esiti delle sfide immediate proposte da Alessandra Celentano. Non è noto se qualche allievo di Amici 26 rischi l’uscita dalla scuola in questa puntata.
Perché Riccardo si ritrova con la maglia sospesa
Nella registrazione della nuova puntata di Amici 26, l’allievo Riccardo si ritrova con la maglia sospesa. Le anticipazioni non riportano il cognome di Riccardo, la sua categoria né il motivo del provvedimento.
Le anticipazioni della puntata di Amici 26 non indicano chi abbia deciso la sospensione della maglia di Riccardo. Non è nemmeno noto che cosa debba fare l’allievo per riottenerla.
Giordana Angi in studio e il pugilato per Gabriele
La cantautrice Giordana Angi è l’ospite musicale della nuova puntata di Amici 26. Le anticipazioni non indicano quali brani interpreterà in studio.
Per l’allievo Gabriele, la nuova puntata di Amici 26 segna il primo incontro di pugilato del suo percorso nella scuola. Le anticipazioni non riportano il cognome di Gabriele né l’avversario o l’esito dell’incontro.
Quando vedere la puntata di Amici 26
La puntata di Amici 26 con Giordana Angi va in onda su Canale 5 a partire dalle 14. Il materiale ricevuto non specifica la data di messa in onda.
Gli esiti delle sfide immediate e il futuro della maglia di Riccardo si scopriranno con la messa in onda della puntata su Canale 5.
Domande frequenti
Chi è l’ospite della nuova puntata di Amici 26?
Secondo le anticipazioni della registrazione, l’ospite musicale della nuova puntata pomeridiana di Amici 26 è la cantautrice Giordana Angi. Le anticipazioni non indicano quali brani Giordana Angi interpreterà in studio.
Chi propone le sfide immediate ad Amici 26?
Nella nuova puntata di Amici 26 è Alessandra Celentano a proporre di nuovo le sfide immediate. Le anticipazioni della registrazione non riportano quali allievi siano coinvolti né gli esiti delle sfide.
Perché Riccardo di Amici 26 ha la maglia sospesa?
Le anticipazioni della registrazione di Amici 26 confermano che l’allievo Riccardo si ritrova con la maglia sospesa, ma non riportano il motivo del provvedimento. Non è noto nemmeno chi abbia deciso la sospensione né cosa debba fare Riccardo per riottenere la maglia.
A che ora va in onda Amici 26 su Canale 5?
La puntata pomeridiana di Amici 26 va in onda su Canale 5 a partire dalle 14. Il materiale disponibile non specifica la data di messa in onda della puntata con Giordana Angi.
Immagine di repertorio
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