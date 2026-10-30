Amici 26, anticipazioni del 1° novembre 2026: vincono Aura e Charli, sospesa la maglia di Riccardo

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Amici 26 in onda domenica 1° novembre 2026, già registrata, Aura vince la gara di canto giudicata da Gabry Ponte e Charli quella di ballo giudicata da Giuseppe Giofrè. L’ospite è Giordana Angi. Anna A. e Nicolò superano le sfide immediate, mentre Riccardo si vede sospendere la maglia, secondo le anticipazioni di Amici News.

I punti chiave Secondo le anticipazioni di Amici News, la cantante Giordana Angi è ospite della puntata di Amici 26 del 1° novembre 2026 e presenta il suo nuovo singolo.

Nella puntata di Amici 26 del 1° novembre 2026 Aura vince la gara di canto giudicata da Gabry Ponte, mentre Charli vince la gara di ballo giudicata da Giuseppe Giofrè.

Alessandra Celentano propone 2 sfide immediate per gli ultimi classificati: tutti i professori accettano tranne Amadeus. Anna A. batte Alessandro e Nicolò batte Davide.

Nella puntata di Amici 26 del 1° novembre 2026 i 5 allievi in sfida al televoto sono Anna M., Lollo, Andrea, Shari e Tiaso.

Ad Amici 26 l’allievo Riccardo si vede sospendere la maglia dopo una prova giudicata insufficiente da Alessandra Celentano e da Lorella Cuccarini.

Attenzione: spoiler. La puntata di Amici 26 in onda domenica 1° novembre è già stata registrata. Le anticipazioni, diffuse dalla pagina Amici News, riguardano le gare di canto e ballo, due sfide immediate e un provvedimento contro un allievo.

Secondo le stesse anticipazioni, l’ospite della puntata è la cantante Giordana Angi, che in studio ha presentato il suo nuovo singolo. Alcune anticipazioni indicano questo appuntamento come la quarta puntata dell’edizione.

Chi ha vinto le gare di canto e di ballo

Il giudice della gara di canto è Gabry Ponte. La vittoria va ad Aura, che riceve in premio un kit per registrare. A giudicare la gara di ballo è Giuseppe Giofrè, che premia Charli. Il premio di Charli è una giornata immersiva a Parigi con un coreografo molto famoso, di cui non è stato reso noto il nome.

Posizione Gara di canto Gara di ballo 1 Aura Charli 2 Saitta Benedetta 3 Jed Anna A. 4 Kashmere – 5 Paulo – 6 Nicolò –

Nella puntata di Amici 26 del 1° novembre c’è spazio anche per la boxe. L’allievo Gabriele affronta un incontro di tre round, controllato da tre giudici e da un’arbitra e commentato da un giornalista specializzato. Al termine dei tre round vince Gabriele.

Perché Alessandra Celentano chiede le sfide immediate

Dopo le gare, la maestra Alessandra Celentano propone di mandare subito in sfida gli ultimi classificati del canto e del ballo. Tutti i professori accettano la proposta, tranne Amadeus.

Nella prima sfida immediata di Amici 26, la ballerina Anna A. affronta Alessandro. Il giudice è Garrison, che sceglie Anna A.

Nella seconda sfida immediata il cantante Nicolò affronta Davide. I due cantanti presentano i rispettivi inediti. Il giudice, il maestro Adriano Pennino, preferisce il brano di Nicolò, che resta nella scuola.

Chi si gioca la sfida al televoto

Gli allievi di Amici 26 rimasti fuori dalle gare si esibiscono per la sfida al televoto. Gli allievi coinvolti sono cinque:

Anna M.

Lollo

Andrea

Shari

Tiaso

L’esito del televoto non è ancora noto. Secondo le anticipazioni, il risultato arriverà di lunedì, ma non è stata indicata una data precisa.

Perché Riccardo ha la maglia sospesa

Nella puntata del 1° novembre l’allievo Riccardo esegue il compito assegnato dalla maestra Alessandra Celentano. La prova risulta insufficiente sia per Alessandra Celentano sia per Lorella Cuccarini. Lorella Cuccarini annuncia che parlerà con Riccardo a fine registrazione.

Senza la sufficienza della sua responsabile artistica, Riccardo si vede sospendere la maglia di Amici 26. Le anticipazioni non chiariscono cosa serva per riottenerla, né quali tempi siano previsti. I dettagli si conosceranno con la messa in onda di domenica 1° novembre.

Domande frequenti Chi ha vinto le gare di Amici 26 nella puntata del 1° novembre? Secondo le anticipazioni di Amici News, nella puntata di Amici 26 del 1° novembre 2026 Aura vince la gara di canto giudicata da Gabry Ponte e riceve un kit per registrare. Charli vince la gara di ballo giudicata da Giuseppe Giofrè e riceve una giornata immersiva a Parigi con un coreografo di cui non è stato reso noto il nome. Chi è l’ospite di Amici 26 il 1° novembre 2026? Secondo le anticipazioni diffuse da Amici News, l’ospite della puntata di Amici 26 del 1° novembre 2026 è la cantante Giordana Angi. In studio Giordana Angi presenta il suo nuovo singolo. Chi va in sfida immediata ad Amici 26 il 1° novembre? Nella puntata di Amici 26 del 1° novembre 2026 le sfide immediate, proposte da Alessandra Celentano, sono 2. La ballerina Anna A. batte Alessandro con il giudizio di Garrison, e il cantante Nicolò batte Davide con il giudizio del maestro Adriano Pennino. Chi è al televoto ad Amici 26 nella puntata del 1° novembre? Nella puntata di Amici 26 del 1° novembre 2026 gli allievi in sfida al televoto sono 5: Anna M., Lollo, Andrea, Shari e Tiaso. Secondo le anticipazioni, l’esito del televoto arriverà di lunedì, ma non è stata indicata una data precisa. Perché Riccardo ha la maglia sospesa ad Amici 26? Nella puntata di Amici 26 del 1° novembre 2026 il compito assegnato a Riccardo da Alessandra Celentano risulta insufficiente sia per Alessandra Celentano sia per Lorella Cuccarini, e a Riccardo viene sospesa la maglia. Le anticipazioni non chiariscono cosa serva per riottenerla né i tempi previsti.