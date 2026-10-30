Simone Ruggia, il sergente di Salerno morto in Bosnia nel ricordo dell’amico d’infanzia

di Redazione ZON

In sintesi. Simone Ruggia, sergente dell’Aviazione dell’Esercito nato a Salerno e in servizio nel 1° Reggimento “Antares” di Viterbo, è una delle quattro vittime della caduta di un elicottero militare vicino a Brcko, nel nord-est della Bosnia. Al 30 ottobre 2026 l’amico d’infanzia salernitano Andrea Mattei ricorda Simone Ruggia come «friccolo», una persona solare, perbene e generosa.

I punti chiave Simone Ruggia, sergente dell’Aviazione dell’Esercito nato a Salerno, è morto nella caduta di un elicottero militare vicino a Brcko, nel nord-est della Bosnia.

Le vittime della caduta dell’elicottero militare vicino a Brcko sono quattro.

Simone Ruggia era in servizio nel 1° Reggimento “Antares” di Viterbo e aveva lasciato Salerno nel 2011.

Simone Ruggia si era sposato nel maggio 2026 e avrebbe compiuto 37 anni il 21 febbraio 2027.

Al 30 ottobre 2026 non sono stati comunicati la dinamica dell’incidente, il rientro della salma in Italia né la data e il luogo dei funerali di Simone Ruggia.

Andrea Mattei, amico d’infanzia salernitano, ricorda Simone Ruggia, il sergente dell’Aviazione dell’Esercito nato a Salerno e morto in Bosnia nella caduta di un elicottero militare vicino a Brcko. Le vittime dell’incidente sono quattro.

Simone Ruggia era in servizio nel 1° Reggimento “Antares” di Viterbo. L’elicottero militare è precipitato nei pressi di Brcko, nel nord-est della Bosnia. Le fonti disponibili non indicano la data esatta dell’incidente, le sue cause né i nomi delle altre tre vittime.

Il soprannome «friccolo» nel ricordo di Andrea Mattei

Per gli amici d’infanzia di Salerno, Simone Ruggia era «friccolo». Andrea Mattei spiega che il nomignolo risale ai tempi in cui erano ragazzini: «Un nomignolo nato dal nulla e da allora legato alla sua splendida persona».

Andrea Mattei racconta un’amicizia nata da bambini e mai interrotta: «Siamo cresciuti insieme e ogni volta che tornava a Salerno, ci riunivamo tutti. Eravamo inseparabili». Secondo l’amico, i due frequentavano scuole diverse, ma si ritrovavano insieme nelle mattinate in cui saltavano le lezioni.

Gli amici descrivono Simone Ruggia come una persona solare, sempre disponibile ad aiutare gli altri. «Era una persona perbene, un amico caro che sentivo sempre con piacere», ha dichiarato Andrea Mattei.

Un legame con Salerno rimasto forte anche da Viterbo

Simone Ruggia aveva lasciato Salerno nel 2011 e viveva a Viterbo. Secondo Andrea Mattei, il legame con la città natale era rimasto forte. A Salerno vivono ancora la madre e la sorella del militare.

Nel maggio 2026 Simone Ruggia si era sposato. Andrea Mattei ha raccontato che il gruppo di amici contava di rivedersi durante le festività natalizie, insieme ad altri compagni che oggi vivono lontano da Salerno.

«Ancora non mi capacito che un giovane brillante, generoso e leale come lui non ci sia più», ha detto Andrea Mattei. Simone Ruggia avrebbe compiuto 37 anni il 21 febbraio 2027.

Cosa non è ancora stato reso noto

Al 30 ottobre 2026 non sono stati comunicati la dinamica dell’incidente in Bosnia, i dettagli sul rientro della salma in Italia né la data e il luogo dei funerali di Simone Ruggia. ZON.it aggiornerà la notizia appena le autorità forniranno informazioni ufficiali.

Domande frequenti Chi era Simone Ruggia? Simone Ruggia era un sergente dell’Aviazione dell’Esercito nato a Salerno e in servizio nel 1° Reggimento “Antares” di Viterbo. Simone Ruggia aveva lasciato Salerno nel 2011, ma secondo l’amico d’infanzia Andrea Mattei il legame con la città natale era rimasto forte. Dove è caduto l’elicottero militare in cui è morto Simone Ruggia? L’elicottero militare in cui è morto il sergente Simone Ruggia è precipitato nei pressi di Brcko, nel nord-est della Bosnia. Le vittime dell’incidente sono quattro. Perché gli amici chiamavano Simone Ruggia «friccolo»? Secondo l’amico d’infanzia salernitano Andrea Mattei, «friccolo» era il nomignolo di Simone Ruggia fin da quando erano ragazzini. Andrea Mattei lo descrive come «un nomignolo nato dal nulla e da allora legato alla sua splendida persona». Quando sono i funerali di Simone Ruggia? Al 30 ottobre 2026 non sono stati comunicati la data e il luogo dei funerali del sergente Simone Ruggia, né i dettagli sul rientro della salma in Italia. ZON.it aggiornerà la notizia appena le autorità forniranno informazioni ufficiali.