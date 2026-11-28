di Redazione ZON

In sintesi. Euphoria si guarda in Italia su HBO Max, dove sono disponibili le prime due stagioni e la terza, uscita il 13 aprile 2026. HBO Max Base con pubblicità è incluso nell’abbonamento DAZN Family, senza costi aggiuntivi, ma va attivato con un account separato dall’app HBO Max o da hbomax.com.

I punti chiave HBO Max Base con pubblicità è incluso senza costi aggiuntivi in tutte e tre le formule di pagamento di DAZN Family.

DAZN Family costa 71,99 euro al mese con pagamento mensile, 61,99 euro al mese con impegno di 12 mesi, oppure 619 euro in un’unica soluzione.

La terza stagione di Euphoria è uscita il 13 aprile 2026 e tutti i suoi episodi sono disponibili on demand su HBO Max.

L’offerta di HBO Max non vale per chi ha DAZN tramite TIMVISION, né per i piani HBO Max Standard e Premium.

Il piano HBO Max Base incluso con DAZN Family permette la visione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente.

Euphoria si guarda in Italia su HBO Max, incluso senza costi aggiuntivi per chi ha DAZN Family: il piano è HBO Max Base con pubblicità.

La serie è stata creata da Sam Levinson e ha come protagonista Zendaya. Gli abbonati DAZN Family idonei la guardano dall’app HBO Max o dal sito hbomax.com, non dall’app DAZN, con un account separato.

Quali stagioni di Euphoria si possono vedere su HBO Max

Le prime due stagioni di Euphoria sono entrate nel catalogo italiano di HBO Max con il lancio della piattaforma, a gennaio 2026. La terza stagione è uscita il 13 aprile 2026 e tutti i suoi episodi sono disponibili on demand.

Su HBO Max ci sono anche i due episodi speciali girati tra la prima e la seconda stagione, dedicati a Rue e a Jules. La disponibilità dei singoli contenuti resta soggetta al catalogo italiano.

La terza stagione è arrivata dopo quattro anni di attesa ed è presentata come il capitolo conclusivo. La storia riprende cinque anni dopo, con i protagonisti fuori dal liceo e Rue alle prese con la sobrietà. Tra le guest star ci sono Sharon Stone, Rosalía e Natasha Lyonne.

Zendaya interpreta Rue Bennett e per il ruolo ha vinto due Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Hunter Schafer è Jules. Nel cast figurano anche Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow e Colman Domingo.

Quanto costa DAZN Family con HBO Max incluso

DAZN Family ha tre formule di pagamento, tutte con HBO Max Base con pubblicità incluso. L’offerta è presentata come a tempo limitato, nell’ambito del Black Friday di DAZN.

Formula Prezzo Durata Mensile 71,99 euro al mese Pagamento mensile A rate 61,99 euro al mese 12 mesi, con impegno annuale Pagamento unico 619 euro 12 mesi, in un’unica soluzione

Il piano Family comprende la Serie A Enilive con tutte le 380 partite, la Serie BKT, LaLiga EA Sports, i canali Eurosport, UFC e NFL. Prevede due riproduzioni contemporanee, anche su reti differenti.

Chi resta escluso e come si attiva HBO Max

L’offerta vale per i clienti DAZN Family con fatturazione diretta da DAZN, nuovi o già abbonati. Non vale per chi ha DAZN tramite TIMVISION, anche con piano Family. Restano esclusi anche i piani HBO Max Standard e Premium.

Chi è già cliente Family entra in Il mio account su DAZN, clicca sul banner promozionale e completa l’attivazione nella pagina di HBO Max. Chi ha un altro piano DAZN deve prima passare a Family. Chi non è abbonato può sottoscriverlo su dazn.com/welcome.

Chi paga già HBO Max direttamente vedrà il vecchio abbonamento disattivarsi in automatico all’attivazione. Chi lo ha tramite terzi potrebbe continuare a ricevere l’addebito e deve controllare quel contratto da sé.

HBO Max resta legato a DAZN Family. Se l’abbonamento DAZN viene disdetto o cambiato, l’accesso incluso si disattiva. Se viene sospeso, anche HBO Max è sospeso per lo stesso periodo. Dopo il ritorno a Family l’attivazione va rifatta.

Su quali dispositivi si guarda Euphoria in Full HD

Con il piano Base incluso si guarda in Full HD su due dispositivi contemporaneamente. Servono Smart TV, Fire TV Stick, console, smartphone o tablet compatibili con l’app HBO Max. Sul computer si usa un browser supportato su hbomax.com.

Dopo l’attivazione il pulsante Attiva ora può restare visibile su DAZN per circa 30 minuti. Se il link non funziona perché la configurazione è in corso, DAZN consiglia di attendere circa un’ora e riprovare da Il mio account.

Domande frequenti Dove vedere Euphoria in Italia? Euphoria si guarda in Italia su HBO Max. Sono disponibili le prime due stagioni, la terza stagione uscita il 13 aprile 2026 e i due episodi speciali dedicati a Rue e a Jules, salvo variazioni del catalogo italiano. HBO Max è incluso con DAZN Family? Sì, HBO Max Base con pubblicità è incluso in DAZN Family senza costi aggiuntivi, in tutte e tre le formule di pagamento. Serve però un’attivazione separata e la serie si guarda dall’app HBO Max o da hbomax.com, non dall’app DAZN. Quanto costa DAZN Family con HBO Max incluso? DAZN Family costa 71,99 euro al mese con pagamento mensile. Con impegno di 12 mesi il prezzo è 61,99 euro al mese, mentre il pagamento unico per 12 mesi costa 619 euro. L’offerta è presentata come a tempo limitato, nell’ambito del Black Friday di DAZN. L’offerta HBO Max vale se ho DAZN con TIMVISION? No, l’offerta non vale per chi ha DAZN tramite TIMVISION, nemmeno con il piano Family. Vale per i clienti DAZN Family con fatturazione diretta da DAZN, nuovi o già abbonati. Restano esclusi anche i piani HBO Max Standard e Premium. Come si attiva HBO Max con DAZN Family? Chi è già cliente DAZN Family entra in Il mio account su DAZN, clicca sul banner promozionale e completa l’attivazione nella pagina di HBO Max. Chi ha un altro piano DAZN deve prima passare a Family, mentre chi non è abbonato può sottoscriverlo su dazn.com/welcome.

Immagine di repertorio

Fonte: DAZN