di Redazione ZON

In sintesi. Il 27 novembre 2026 il Columbus Crew ha battuto 1-0 l’Inter Miami di Lionel Messi in gara 2 del primo turno dei playoff MLS della Eastern Conference, allo ScottsMiracle-Gro Field di Columbus, in Ohio. Il gol di Santiago Rodríguez al 90′ ha chiuso la serie al meglio delle tre partite, dopo il 3-0 di gara 1.

I punti chiave Il Columbus Crew ha eliminato l’Inter Miami dai playoff MLS vincendo 1-0 gara 2 il 27 novembre 2026.

Santiago Rodríguez ha segnato il gol decisivo al 90′ allo ScottsMiracle-Gro Field di Columbus, in Ohio.

Il Columbus Crew aveva vinto gara 1 per 3-0, con l’espulsione di Gonzalo Luján dell’Inter Miami al 36′.

Con l’allenatore ad interim Laurent Courtois, il Columbus Crew ha vinto otto delle ultime nove partite di regular season.

Lionel Messi ha firmato il rinnovo con l’Inter Miami fino alla stagione MLS 2028.

Il Columbus Crew ha eliminato l’Inter Miami di Lionel Messi dai playoff MLS: il 27 novembre 2026 Santiago Rodríguez ha segnato al 90′ l’1-0 che chiude la serie.

Il primo turno della Eastern Conference si giocava al meglio delle tre partite. Il Columbus ha vinto entrambe le sfide e la squadra di Miami non potrà difendere il titolo MLS Cup conquistato lo scorso anno.

Come è arrivata l’eliminazione dell’Inter Miami

Gara 2 si è giocata allo ScottsMiracle-Gro Field di Columbus, in Ohio, con freddo e pioggia. L’Inter Miami ha avuto due occasioni nitide per passare in vantaggio e le ha sbagliate entrambe.

Messi ha calciato fuori al 14′ dopo aver controllato un pallone alto dentro l’area piccola. Germán Berterame ha mandato sopra la traversa da pochi metri all’84’.

Al 90′ Santiago Rodríguez ha deciso la partita con un tiro che ha fatto esplodere il pubblico di casa.

Partita Stadio Risultato Episodio chiave Gara 1 Nu Stadium Columbus Crew 3-0 Espulso Gonzalo Luján (Inter Miami) al 36′ Gara 2 ScottsMiracle-Gro Field Columbus Crew 1-0 Gol di Santiago Rodríguez al 90′

Perché il Columbus è la sorpresa dei playoff

Il Columbus Crew era ultimo nella Eastern Conference all’inizio della stagione. Quella partenza è costata il posto all’allenatore Henrik Rydström a metà annata.

Con l’allenatore ad interim Laurent Courtois la squadra ha vinto otto delle ultime nove partite di regular season e ha conquistato l’accesso ai playoff.

Santiago Rodríguez, uruguaiano arrivato a settembre, in regular season ha segnato tre gol e servito otto assist.

Prima di gara 2 l’Inter Miami era la miglior squadra della MLS in trasferta.

Cosa cambia per Messi e per l’Inter Miami

Messi ha compiuto 39 anni in estate e ha lasciato la nazionale argentina dopo il Mondiale, perso in finale 1-0 contro la Spagna. Dopo la morte del padre Jorge, che era anche il suo agente, ha scritto una lettera aperta.

«Ho giocato solo a calcio e ora ho parecchi dubbi sul fatto che continuerò a farlo ancora a lungo.»

Messi non ha annunciato pubblicamente l’intenzione di chiudere la carriera da giocatore. Ha firmato il rinnovo con l’Inter Miami fino alla stagione MLS 2028. Resta da capire come il passaggio del campionato al calendario autunno-primavera, confermato dopo la firma, inciderà sul contratto.

Per il 2027 l’Inter Miami si è guadagnata un posto nella Concacaf Champions Cup, competizione che Messi non ha mai vinto con i suoi club.

Chi affronterà il Columbus ai playoff

Il Columbus Crew giocherà contro la vincente della sfida tra New England Revolution e Philadelphia Union. Nel momento in cui è stata scritta la notizia, i Revolution erano avanti 1-0 e Philadelphia ospitava gara 2.

Domande frequenti Chi ha eliminato l’Inter Miami dai playoff MLS? Il Columbus Crew ha eliminato l’Inter Miami nel primo turno della Eastern Conference. La serie era al meglio delle tre partite e il Columbus Crew ha vinto entrambe le sfide, per 3-0 in gara 1 e per 1-0 in gara 2 il 27 novembre 2026. Come è finita Columbus Crew-Inter Miami in gara 2? Gara 2 è finita 1-0 per il Columbus Crew allo ScottsMiracle-Gro Field di Columbus, in Ohio. Il gol è arrivato al 90′ con Santiago Rodríguez, dopo che l’Inter Miami aveva sbagliato due occasioni nitide con Lionel Messi al 14′ e con Germán Berterame all’84’. Chi ha segnato il gol decisivo di Columbus-Inter Miami? Il gol decisivo è di Santiago Rodríguez, centrocampista uruguaiano del Columbus Crew, al 90′ di gara 2. In regular season Santiago Rodríguez ha segnato tre gol e servito otto assist. Chi affronterà il Columbus Crew dopo l’Inter Miami? Il Columbus Crew giocherà contro la vincente della sfida tra New England Revolution e Philadelphia Union. Quella serie non era ancora conclusa quando è stato scritto il pezzo. Messi smette di giocare dopo l’eliminazione dai playoff MLS? Lionel Messi non ha annunciato pubblicamente l’intenzione di chiudere la carriera da giocatore. Ha firmato il rinnovo con l’Inter Miami fino alla stagione MLS 2028, ma in una lettera aperta ha scritto di avere parecchi dubbi sul fatto di continuare a giocare ancora a lungo.

Immagine di repertorio

Fonte: The Guardian · Yahoo Sports (Athlon)