di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di sabato 28 novembre 2026 (ore 13:00) sono 01, 31, 32, 41, 54. Numeri Extra: 05, 17, 19, 23, 44.

I punti chiave Numeri vincenti: 01, 31, 32, 41, 54

Extra: 05, 17, 19, 23, 44

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di sabato 28 novembre 2026 (ore 13:00), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 28/11/2026 ore 13:00: i numeri

Numeri vincenti 01 31 32 41 54 Extra 05 17 19 23 44

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma oggi alle ore 20:30.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it