di Redazione ZON

In sintesi. You Can See Everything, documentario di Nathan Fielder e Lance Oppenheim su Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos, è nelle sale italiane dal 27 novembre 2026, distribuito da I Wonder Pictures. Il film dura 174 minuti e segue Holmes, condannata per frode ai danni degli investitori, nei 34 giorni prima del carcere, alternando riprese reali e ricostruzioni.

I punti chiave You Can See Everything dura 174 minuti ed è nelle sale italiane dal 27 novembre 2026, distribuito da I Wonder Pictures.

Nathan Fielder e Lance Oppenheim firmano il documentario; per Fielder è il debutto alla regia di un lungometraggio documentario.

Il film segue Elizabeth Holmes e il compagno Billy Evans nei 34 giorni prima del carcere; le riprese partono nell’aprile 2023 a Del Mar, in California.

Amanda Seyfried torna a interpretare Elizabeth Holmes in alcune sequenze ricostruite, mentre Christopher Abbott interpreta Billy Evans.

A24 produce il film insieme a To Be Formed e Blow Out Productions; la colonna sonora di Ari Balouzian comprende 25 tracce.

You Can See Everything, il documentario di Nathan Fielder e Lance Oppenheim su Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos, è nelle sale italiane dal 27 novembre 2026. Dura 174 minuti.

Il film segue Holmes, condannata per frode ai danni degli investitori, e il compagno Billy Evans nei 34 giorni che precedono il suo ingresso in carcere. Le riprese partono nell’aprile 2023, nella casa in affitto a Del Mar, in California.

Di cosa parla il documentario su Elizabeth Holmes

Holmes invita una troupe a documentare la sua quotidianità. Nathan Fielder compare in scena, la incontra e dialoga con lei. Il film osserva come Holmes presenta sé stessa e come chi la circonda interpreta le sue parole.

La lavorazione si estende per circa tre anni. Il rapporto tra chi filma e chi è filmato rende sempre più incerto il confine tra osservazione e messa in scena.

Il Sole 24 Ore lo definisce un «metadocumentario» che non prende mai una posizione netta e ribalta di continuo le certezze dello spettatore. Il critico Davide Maria Zazzini, su MYmovies, scrive che il film non può rispondere alla domanda se Holmes sia una truffatrice o una perseguitata.

Chi è Elizabeth Holmes e cosa è successo con Theranos

Holmes ha fondato Theranos nel 2003. L’azienda prometteva di eseguire numerosi esami del sangue con poche gocce, anche una sola.

La promessa ha attirato investimenti milionari e ha reso Holmes una delle imprenditrici più note della Silicon Valley. Con il tempo sono emersi problemi sull’affidabilità della tecnologia e sulle dichiarazioni dell’azienda.

Nel 2022 Holmes è stata condannata per frode ai danni degli investitori ed è stata poi incarcerata. Le affermazioni che fa nel film rappresentano la sua posizione personale.

Amanda Seyfried e Christopher Abbott nelle ricostruzioni

Amanda Seyfried, che aveva interpretato Holmes nella miniserie The Dropout, torna nel ruolo in alcune sequenze ricostruite. Gli autori le hanno chiesto di rifare conversazioni private tra Holmes ed Evans dopo che l’attrice ha visto i filmati originali. Christopher Abbott interpreta Evans in quelle scene.

Per Fielder è il debutto alla regia di un lungometraggio documentario. Tra i suoi lavori ci sono The Rehearsal e The Curse. Oppenheim ha diretto in precedenza Some Kind of Heaven (2020).

Il film è prodotto da A24, insieme a To Be Formed e Blow Out Productions. La colonna sonora, di Ari Balouzian, comprende 25 tracce.

Quando è uscito il film e dove vederlo in sala

Tappa Data Proiezione segreta al Telluride Film Festival 6 settembre 2026 Uscita in Stati Uniti e Canada (A24) 16 ottobre 2026 Uscita in Italia (I Wonder Pictures) 27 novembre 2026

Il film è stato poi inserito nel programma del New York Film Festival ed è stato scelto come film di chiusura del Festival del cinema di Stoccolma. In Italia è stato presentato al Torino Film Festival.

Per i giorni di programmazione nelle sale, MYmovies indica il 27, 28 e 29 novembre 2026.

Domande frequenti Quanto dura You Can See Everything? You Can See Everything, il documentario di Nathan Fielder e Lance Oppenheim su Elizabeth Holmes, dura 174 minuti. La colonna sonora, firmata da Ari Balouzian, comprende 25 tracce. Quando esce in Italia il documentario su Elizabeth Holmes? You Can See Everything è nelle sale italiane dal 27 novembre 2026, con distribuzione di I Wonder Pictures. Negli Stati Uniti e in Canada è uscito il 16 ottobre 2026 con A24. In Italia il film è stato presentato al Torino Film Festival. Di cosa parla You Can See Everything? Il documentario segue Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos condannata per frode ai danni degli investitori, e il compagno Billy Evans nei 34 giorni prima del suo ingresso in carcere. Holmes invita una troupe a documentare la sua quotidianità e Nathan Fielder compare in scena e dialoga con lei. Il film mescola riprese reali e ricostruzioni. Chi interpreta Elizabeth Holmes in You Can See Everything? Amanda Seyfried, che aveva già interpretato Elizabeth Holmes nella miniserie The Dropout, torna nel ruolo in alcune sequenze ricostruite. Christopher Abbott interpreta Billy Evans in quelle scene. Elizabeth Holmes è una truffatrice secondo il documentario? Secondo il critico Davide Maria Zazzini su MYmovies, il film non può rispondere alla domanda se Elizabeth Holmes sia una truffatrice o una perseguitata. Il Sole 24 Ore lo definisce un «metadocumentario» che non prende una posizione netta. Nel 2022 Holmes è stata condannata per frode ai danni degli investitori.

Fonte: Spettegolando · Recenserie · Il Sole 24 ORE · MYmovies