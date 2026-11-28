di Redazione ZON

In sintesi. Secondo uno studio della University of Queensland pubblicato il 24 novembre 2026 su PLOS Biology, i delfini tursiopi con più relazioni sociali tendono a vivere più a lungo. La ricerca analizza 40 anni di dati su circa 400 tursiopi di Shark Bay, in Australia occidentale. I ricercatori non hanno dimostrato che la socialità causi la longevità.

I punti chiave Lo studio della University of Queensland, pubblicato il 24 novembre 2026 su PLOS Biology, analizza 40 anni di dati su circa 400 tursiopi indopacifici di Shark Bay.

Il campione dello studio comprende oltre 65.000 osservazioni su età, spostamenti e abitudini sociali dei delfini.

I tursiopi che mantengono gruppi sociali solidi nel tempo vivono più a lungo, mentre il solo numero di amici non basta a spiegare il risultato.

I ricercatori non hanno dimostrato che la socialità causi una vita più lunga: hanno individuato un legame tra i due aspetti.

Le femmine di tursiope sono disponibili all’accoppiamento una volta ogni tre o quattro anni, e un gruppo di maschi le difende meglio.

I delfini tursiopi che hanno più relazioni sociali tendono a vivere più a lungo. Lo indica uno studio della University of Queensland, pubblicato il 24 novembre 2026 sulla rivista PLOS Biology.

Come i ricercatori hanno seguito 400 delfini per quarant’anni

Gli autori hanno analizzato 40 anni di dati su circa 400 tursiopi indopacifici che vivono liberi a Shark Bay, una baia dell’Australia occidentale a nord di Perth.

Il campione comprende oltre 65.000 osservazioni. Riguardano l’età, gli spostamenti e le abitudini sociali dei singoli animali.

I ricercatori riconoscono ogni delfino dai segni sul muso e sul corpo e dalla forma della pinna dorsale, che funzionano come impronte digitali.

I delfini con gruppi stabili vivono più a lungo, ma la causa non è dimostrata

Lo studio ha trovato un legame tra le preferenze di gruppo di ogni delfino e la sua aspettativa di vita. I tursiopi più socievoli sono anche quelli che vivono di più.

Conta anche la stabilità: i delfini che mantengono gruppi sociali solidi nel tempo vivono più a lungo. Il solo numero di amici non basta a spiegare il risultato.

Gli scienziati non hanno dimostrato che la socialità causi una vita più lunga. Hanno individuato un legame tra i due aspetti.

Nel 2025 un’altra ricerca, condotta su 38 delfini maschi di Shark Bay, aveva collegato la forza delle relazioni sociali a un invecchiamento biologico più lento.

Vivere in gruppo ha vantaggi e rischi

I gruppi di tursiopi si scambiano informazioni, condividono le risorse e si difendono meglio dai predatori. Kelley Meehan, autrice principale dello studio, aggiunge che la vita sociale permette ai delfini di stringere legami e trovare un partner.

I rischi sono due: la trasmissione di malattie e di parassiti aumenta, e secondo Meehan cresce anche lo stress. Quando le femmine scarseggiano, tra i maschi possono scoppiare scontri anche letali.

Maschi e femmine usano la socialità in modo diverso

In ogni fase della vita i maschi tendono a stare in gruppi più numerosi delle femmine. Le femmine sono disponibili all’accoppiamento una volta ogni tre o quattro anni, e un gruppo di maschi le difende meglio.

Per Meehan la socialità è il fondamento della strategia riproduttiva maschile, perché serve un gruppo di maschi per accoppiarsi con una singola femmina.

Tra le femmine pesa di più la personalità. Cercano il cibo da sole: alcune sono molto sociali, altre preferiscono la solitudine o un gruppo ristretto.

Con l’età i delfini cambiano compagnie, come le persone

Non esiste un numero ideale di compagni. Ogni tursiope ha una dimensione di gruppo preferita e, quando si sposta, evita i gruppi troppo grandi o troppo piccoli. Alcuni esemplari si accontentano di avere amici, qualunque sia il loro numero.

Le dimensioni dei gruppi crescono durante la giovinezza e la prima età adulta, poi diminuiscono verso la vecchiaia. Meehan spiega che con l’età i tursiopi diventano più abitudinari: “più selettivi” sia nei gruppi a cui si uniscono sia nelle loro dimensioni.

Anche tra gli esseri umani le abitudini sociali cambiano con l’età. Tra i delfini, alcuni crescendo diventano più socievoli, altri passano più tempo in gruppi piccoli.

Ogni tursiope sviluppa inoltre un fischio particolare, chiamato fischio firma, che funziona come una sorta di nome.

Domande frequenti I delfini con più amici vivono più a lungo? Secondo uno studio della University of Queensland pubblicato il 24 novembre 2026 su PLOS Biology, i delfini tursiopi più socievoli tendono a vivere più a lungo. Conta anche la stabilità: i tursiopi che mantengono gruppi sociali solidi nel tempo vivono più a lungo. Il solo numero di amici non basta a spiegare il risultato. Quanti delfini sono stati studiati a Shark Bay? Lo studio ha analizzato 40 anni di dati su circa 400 tursiopi indopacifici che vivono liberi a Shark Bay, in Australia occidentale. Il campione comprende oltre 65.000 osservazioni su età, spostamenti e abitudini sociali. I ricercatori riconoscono ogni delfino dai segni sul corpo e dalla forma della pinna dorsale. Avere più amici è la causa di una vita più lunga per i delfini? No, il nesso di causa non è dimostrato. I ricercatori hanno individuato un legame tra socialità e aspettativa di vita dei tursiopi, ma non hanno provato che la socialità allunghi la vita. Quali sono i rischi della vita di gruppo per i delfini? Nei gruppi di tursiopi aumenta la trasmissione di malattie e di parassiti, e secondo l’autrice principale Kelley Meehan cresce anche lo stress. Quando le femmine scarseggiano, tra i maschi possono scoppiare scontri anche letali. I delfini maschi e femmine sono socievoli allo stesso modo? No. In ogni fase della vita i maschi tendono a stare in gruppi più numerosi delle femmine. Tra le femmine pesa di più la personalità: cercano il cibo da sole, e alcune sono molto sociali mentre altre preferiscono la solitudine o un gruppo ristretto.

Fonte: Focus.it · FocusJunior.it · Il Messaggero