di Redazione ZON

In sintesi. Katy Perry e Justin Trudeau, ex primo ministro del Canada, hanno visitato Milano e Venezia nella seconda metà di novembre 2026, durante un viaggio in Europa iniziato il 17 novembre 2026 a Barcellona. La cantante Katy Perry ha raccontato il viaggio su Instagram. Perry e Trudeau sono arrivati a Venezia sul Venice Simplon-Orient-Express.

I punti chiave Katy Perry, 42 anni, e Justin Trudeau, 54, hanno visitato Milano e Venezia nella seconda metà di novembre 2026.

Il viaggio europeo di Katy Perry e Justin Trudeau è cominciato il 17 novembre 2026 a Barcellona, alla conferenza Metafuturo di Atresmedia, dove Trudeau è intervenuto tra i relatori.

Secondo il Times, Katy Perry e Justin Trudeau hanno percorso la tratta da Parigi a Venezia in circa 24 ore nella carrozza L’Observatoire del Venice Simplon-Orient-Express.

Il Times indica un costo di 80mila sterline, circa 90mila euro, per la carrozza L’Observatoire.

Katy Perry e Justin Trudeau erano già stati in Italia in primavera, a Roma, dove la cantante ha lanciato una carta di credito nella Fontana di Trevi.

Katy Perry e Justin Trudeau hanno visitato Milano e Venezia nella seconda metà di novembre 2026, durante un viaggio in Europa che la cantante ha raccontato su Instagram.

Perry, 42 anni, e Trudeau, 54, ex primo ministro del Canada e suo compagno da oltre un anno, hanno condiviso un carosello di foto e video. Il post ha ricevuto molti commenti dai fan.

Le tappe del viaggio, da Barcellona a Venezia

Il viaggio è cominciato il 17 novembre 2026 a Barcellona, alla conferenza Metafuturo di Atresmedia. Trudeau è intervenuto sul palco tra i relatori, mentre Perry ha seguito l’evento dal pubblico.

Dalla Spagna la coppia è passata in Francia, dove ha incontrato il presidente Emmanuel Macron, presente in uno degli scatti pubblicati da Perry. I due sono stati avvistati anche all’Hotel Ritz.

In Italia, Perry e Trudeau sono stati fotografati a Milano mentre uscivano dal Four Seasons, nel Quadrilatero della moda. Venezia è stata l’ultima tappa: Perry ha pubblicato un paio di selfie, e nei racconti del viaggio compaiono passeggiate tra le calli e momenti di shopping.

A bordo del Venice Simplon-Orient-Express tra cene e backgammon

Una parte consistente del reportage è dedicata al Venice Simplon-Orient-Express, il treno di lusso gestito da Belmond che ha portato la coppia a Venezia. A bordo Perry e Trudeau hanno fatto cene, partite a carte e sfide a backgammon.

Per una delle serate Trudeau ha scelto uno smoking con giacca bianca e papillon. Perry ha indossato un minidress chiaro con bustier e inserti in pizzo su spalle e maniche, e nelle immagini mostra il nuovo taglio di capelli, un bob.

Quanto costa la carrozza privata, secondo il Times

Secondo il Times, la coppia ha percorso in circa 24 ore la tratta da Parigi a Venezia nella carrozza L’Observatoire, con caviale e un maggiordomo personale. Il quotidiano britannico indica un costo di 80mila sterline, circa 90mila euro.

La carrozza è pensata per la privacy degli ospiti. Ha una camera da letto, una zona pranzo privata, ampie finestre panoramiche e una biblioteca con circa mille libri.

Non è la prima volta della coppia in Italia

Perry e Trudeau erano già stati in Italia in una vacanza precedente, in primavera a Roma. Alla Fontana di Trevi la cantante aveva lanciato nella vasca una carta di credito al posto delle monetine, e la scena era diventata virale.

Trudeau è stato primo ministro del Canada per oltre nove anni: ha assunto l’incarico nel novembre 2015, a 43 anni, e l’ha lasciato nel marzo 2025. Oggi partecipa a conferenze e appuntamenti pubblici, mentre Perry porta avanti l’attività musicale e i concerti.

Domande frequenti Dove sono stati Katy Perry e Justin Trudeau in Italia? Katy Perry e Justin Trudeau hanno visitato Milano e Venezia nella seconda metà di novembre 2026. A Milano sono stati fotografati all’uscita dal Four Seasons, nel Quadrilatero della moda. Venezia è stata l’ultima tappa del loro viaggio europeo. Quanto costa la carrozza dell’Orient-Express usata da Katy Perry e Justin Trudeau? Secondo il Times, la carrozza L’Observatoire del Venice Simplon-Orient-Express costa 80mila sterline, circa 90mila euro. Ha una camera da letto, una zona pranzo privata, ampie finestre panoramiche e una biblioteca con circa mille libri. Quanto ci hanno messo Katy Perry e Justin Trudeau da Parigi a Venezia in treno? Secondo il Times, Katy Perry e Justin Trudeau hanno percorso la tratta da Parigi a Venezia in circa 24 ore. Hanno viaggiato sul Venice Simplon-Orient-Express, il treno di lusso gestito da Belmond, nella carrozza L’Observatoire. Dove è iniziato il viaggio europeo di Katy Perry e Justin Trudeau? Il viaggio è cominciato il 17 novembre 2026 a Barcellona, alla conferenza Metafuturo di Atresmedia. Justin Trudeau è intervenuto sul palco tra i relatori, mentre Katy Perry ha seguito l’evento dal pubblico.

Immagine di repertorio

Fonte: La Capitale News · Mediaset Infinity · Sky TG24 · Leggo.it