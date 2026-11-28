di Redazione ZON

In sintesi. Svergognata è una docuserie in tre episodi dedicata alla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, con la regia di Francesco Lettieri. Debutta su Prime Video lunedì 30 novembre 2026, con tutti e tre gli episodi disponibili. La docuserie segue Rita De Crescenzo tra NapoliTok, rapporti familiari e il sogno di diventare attrice sul grande schermo.

I punti chiave La docuserie Svergognata debutta su Prime Video lunedì 30 novembre 2026.

Svergognata ha tre episodi, e tutti e tre arrivano su Prime Video il 30 novembre 2026.

La regia di Svergognata è di Francesco Lettieri.

Svergognata segue Rita De Crescenzo tra NapoliTok, rapporti familiari e il sogno di recitare sul grande schermo.

Il tono di Svergognata è quello dell’ironia e della curiosità, senza cercare assoluzioni né condanne.

La docuserie “Svergognata”, dedicata alla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, debutta su Prime Video lunedì 30 novembre 2026. È un biopic in tre episodi, con la regia di Francesco Lettieri.

Cosa racconta Svergognata nei tre episodi

Il biopic segue Rita De Crescenzo nella vita di tutti i giorni: gli impegni di una celebrità del web, i complessi rapporti familiari e le polemiche che lei stessa genera e cavalca. Accanto a lei c’è l’attenzione costante dei follower e dei detrattori.

La macchina da presa entra nelle case di Rita De Crescenzo, la accompagna nei viaggi e nel lavoro. Passa poi da NapoliTok, un mondo fatto di dirette, dissing, rivalità, fan appassionati e polemiche virali, dove il confine tra vita privata e rappresentazione pubblica sembra scomparso.

La serie esplora il percorso della tiktoker su tre piani: il presente di una celebrità digitale con fan sfegatati e veri e propri villain, un passato complesso con cui fare i conti ogni giorno e un sogno ancora da realizzare, quello di diventare attrice e ottenere un ruolo sul grande schermo.

Il tono è quello dell’ironia e della curiosità, senza cercare assoluzioni né condanne. Tra momenti esilaranti e drammatici, “Svergognata” parla di fama, identità e desiderio di affermazione, ma anche di carcere, droga e “invasioni barbariche”.

Perché la docuserie su Rita De Crescenzo fa discutere

Rita De Crescenzo è una delle figure più popolari e al tempo stesso più controverse del panorama social italiano. Con il suo linguaggio diretto e la sua personalità esplosiva ha accumulato decine di milioni di visualizzazioni, conquistando il pubblico e dividendo l’opinione pubblica.

Da qui la domanda che accompagna l’uscita: era davvero necessaria una docuserie sulla vita della discussa tiktoker napoletana? A rispondere è il regista Francesco Lettieri.

“Svergognata” osserva un’Italia popolare e iperconnessa, dove il successo può nascere da uno smartphone. Tutti e tre gli episodi arrivano su Prime Video lunedì 30 novembre 2026.

Domande frequenti Quando esce Svergognata su Prime Video? La docuserie Svergognata esce su Prime Video lunedì 30 novembre 2026. Tutti e tre gli episodi arrivano sulla piattaforma lo stesso giorno. Quanti episodi ha Svergognata? Svergognata ha tre episodi. La docuserie su Rita De Crescenzo debutta su Prime Video con tutti e tre gli episodi lunedì 30 novembre 2026. Chi è il regista di Svergognata? La regia di Svergognata, la docuserie dedicata a Rita De Crescenzo, è di Francesco Lettieri. Il regista risponde anche alla domanda se fosse necessaria una docuserie sulla vita della tiktoker napoletana. Di cosa parla Svergognata? Svergognata segue la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo nella vita di tutti i giorni, tra impegni da celebrità del web, rapporti familiari complessi e polemiche. Passa da NapoliTok, un mondo fatto di dirette, dissing e rivalità, e racconta il suo sogno di diventare attrice sul grande schermo. Chi è Rita De Crescenzo? Rita De Crescenzo è una tiktoker napoletana, tra le figure più popolari e più controverse del panorama social italiano. Con il suo linguaggio diretto ha accumulato decine di milioni di visualizzazioni, conquistando il pubblico e dividendo l’opinione pubblica.

Immagine di repertorio

Fonte: Davide Maggio