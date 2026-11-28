di Redazione ZON

In sintesi. Il decreto Scuola (170/2026) è stato approvato in via definitiva dalla Camera il 26 novembre 2026. Il tetto del 30% agli alunni stranieri senza i requisiti di permanenza scatta dall’anno scolastico 2027/2028 nelle classi prime; per le iscrizioni in corso d’anno e per le classi successive alla prima la norma vale già, con regole diverse per grado.

I punti chiave La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Scuola (170/2026) il 26 novembre 2026 con 142 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astensioni.

Il tetto del 30% agli alunni con cittadinanza non italiana che non soddisfano i requisiti di permanenza scatta dall’anno scolastico 2027/2028 nelle classi prime di primaria, medie e superiori.

Il divieto di burqa e niqab nelle attività scolastiche prevede una multa da 200 a 1.000 euro, irrogata dal prefetto; se la violazione riguarda un minorenne, risponde il genitore.

Il Laboratorio di Educazione Linguistica Latina nelle classi seconde delle medie è facoltativo, dura 33 ore annue e può essere attivato dall’anno scolastico 2027/2028.

Gli editori devono offrire i libri di testo in versione digitale a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto al cartaceo.

Il decreto Scuola (170/2026) è legge: la Camera lo ha approvato in via definitiva il 26 novembre 2026 con 142 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astensioni.

Prima del voto finale la Camera aveva approvato la fiducia posta dal governo con 180 sì, 112 no e 4 astenuti, lasciando invariato il testo già votato dal Senato.

Il tetto del 30% agli alunni stranieri parte dal 2027/2028

Dall’anno scolastico 2027/2028 nelle classi prime di primaria, medie e superiori gli alunni con cittadinanza non italiana che non soddisfano i requisiti di permanenza non potranno superare il 30% degli iscritti.

Alla primaria il requisito riguarda i nati fuori dall’Italia o chi non ha frequentato due anni di scuola dell’infanzia in Italia. Alle medie e alle superiori riguarda chi non ha frequentato con esito positivo tre anni nel sistema scolastico italiano.

Per le iscrizioni in corso d’anno e per le classi successive alla prima la norma vale già dall’anno scolastico in corso, con regole diverse per grado. Se una scuola supera il limite, gli Uffici scolastici territoriali distribuiscono gli alunni in eccesso tra le scuole vicine.

Il decreto Scuola istituisce un fondo per corsi extracurricolari di italiano: 3,4 milioni di euro nel 2027 e 14,14 milioni dal 2028.

Burqa e niqab sono vietati a scuola, con multe da 200 a 1.000 euro

Il decreto vieta di partecipare alle attività scolastiche, curricolari ed extracurricolari, con il volto coperto. Il divieto riguarda burqa e niqab, non l’hijab. Restano ammesse eccezioni per ragioni sanitarie o per attività didattiche e formative.

La multa da 200 a 1.000 euro è irrogata dal prefetto sulla base dell’accertamento del dirigente scolastico. Se la violazione riguarda un minorenne, risponde il genitore.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara parla di integrazione fondata sulla lingua italiana; le opposizioni contestano il carattere discriminatorio della norma.

Quando le barriere linguistiche dei genitori stranieri persistono, la scuola segnala il caso ai servizi sociali, che possono disporre un corso gratuito di italiano al CPIA. La mancata frequenza comporta una multa del prefetto.

Latino facoltativo in seconda media ed ebook a metà prezzo

Dall’anno scolastico 2027/2028 le scuole medie possono attivare il Laboratorio di Educazione Linguistica Latina dalle classi seconde: un’ora aggiuntiva, per 33 ore annue. L’attivazione non è obbligatoria e dipende da docenti e risorse dell’istituto.

Gli editori devono offrire i libri di testo in versione digitale a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto al cartaceo. Alle medie l’ebook entra in vigore dopo la valutazione di una commissione di esperti del Ministero dell’Istruzione.

Misura Da quando Classi interessate Tetto del 30% di alunni stranieri Anno scolastico 2027/2028 Classi prime Latino facoltativo Anno scolastico 2027/2028 Classi seconde delle medie

Domande frequenti Quando scatta il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi? Il tetto del 30% scatta dall’anno scolastico 2027/2028 nelle classi prime di primaria, medie e superiori. Per le iscrizioni in corso d’anno e per le classi successive alla prima la norma vale già dall’anno scolastico in corso, con regole diverse per grado. Se una scuola supera il limite, gli Uffici scolastici territoriali distribuiscono gli alunni in eccesso tra le scuole vicine. Il decreto scuola vieta il burqa e il niqab? Sì, il decreto Scuola vieta di partecipare alle attività scolastiche, curricolari ed extracurricolari, con il volto coperto: il divieto riguarda burqa e niqab, non l’hijab. Sono ammesse eccezioni per ragioni sanitarie o per attività didattiche e formative. La multa va da 200 a 1.000 euro ed è irrogata dal prefetto; se la violazione riguarda un minorenne, risponde il genitore. Il latino è obbligatorio alle medie con il decreto scuola? No, il latino resta facoltativo. Dall’anno scolastico 2027/2028 le scuole medie possono attivare il Laboratorio di Educazione Linguistica Latina dalle classi seconde, con un’ora aggiuntiva per 33 ore annue. L’attivazione dipende da docenti e risorse dell’istituto. Quanto costeranno i libri di testo digitali con il decreto scuola? Gli editori devono offrire i libri di testo in versione digitale a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto al cartaceo. Alle medie l’ebook entra in vigore dopo la valutazione di una commissione di esperti del Ministero dell’Istruzione.

Immagine di repertorio

Fonte: Geopop · Zazoom Social News · greenMe · La Notizia