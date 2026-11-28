di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate de La Promessa su Rete 4 dal 28 novembre al 4 dicembre 2026, Lorenzo rinuncia alla festa alla tenuta per un mal di stomaco, Martina accetta di partire per New York con Jacobo, la servitù si ribella alla governante Teresa e Maria e Carlo ufficializzano il fidanzamento.

I punti chiave La Promessa va in onda su Rete 4 con gli episodi dal 28 novembre al 4 dicembre 2026.

Lorenzo rinuncia alla festa per un improvviso mal di stomaco, dopo aver ottenuto l’approvazione di Leocadia.

Manuel scopre che negli archivi dell’aviazione non risulta alcun Sebastián Rivero.

Martina accetta la proposta di Jacobo di partire per New York, ma confida ad Adriano di non essere del tutto convinta.

Maria e Carlo ufficializzano il fidanzamento e Samuel conferma a Petra la gravidanza di Maria.

Attenzione: spoiler. La Promessa, su Rete 4 dal 28 novembre al 4 dicembre 2026: Lorenzo salta la festa per un mal di stomaco, Manuel non trova il comandante Rivero negli archivi dell’aviazione.

Lorenzo rinuncia alla festa e le cuoche sorridono

Lorenzo ribadisce di voler accompagnare Angela alla festa e, dopo qualche esitazione, ottiene anche l’approvazione di Leocadia. Curro lo affronta in modo molto acceso.

Alla fine Lorenzo deve rinunciare alla serata per un improvviso mal di stomaco. Angela ne è soddisfatta, mentre le cuoche si divertono e la considerano una piccola vendetta.

Angela rifiuta poi la proposta di Andujar e lo accusa di aver sfruttato la propria posizione per molestarla. Leocadia interviene subito in difesa della ragazza.

Curro rassicura Angela sui piani della zia per impedire il matrimonio. Margarita continua a dubitare delle smentite di Lorenzo sulla presunta esistenza di un figlio illegittimo.

Enora sospetta che il comandante Rivero non sia un pilota

Enora inizia a sospettare che il comandante Rivero non sia davvero un pilota. Anche Manuel decide di verificare la sua identità e scopre che negli archivi dell’aviazione non risulta alcun Sebastián Rivero.

Il comandante rassicura Leocadia di aver eseguito ogni sua richiesta. Lei lo rimprovera per essersi atteggiato a ufficiale davanti ai nobili della Promessa e gli ricorda che non appartiene all’esercito.

Martina accetta di partire per New York, ma ha dei dubbi

Jacobo propone a Martina di partire con lui per New York e la giovane accetta. La decisione sconvolge profondamente Adriano.

Martina confida poi ad Adriano di non essere del tutto convinta della partenza. Tra i due sta per scattare un bacio, ma arriva Jacobo e interrompe il momento.

Anche Margarita capisce che la nipote non vuole davvero lasciare la Promessa, ma Martina continua a negare ogni dubbio. Martina cerca inoltre di convincere Manuel a partecipare alla festa per Pedro de Artiaga.

La servitù si ribella a Teresa, Petra pensa di tornare governante

Il malcontento della servitù contro Teresa cresce. La governante convoca tutti i domestici e impone il rispetto assoluto dei suoi ordini, annunciando che non concederà più privilegi né eccezioni.

Le sue parole aggravano la situazione e alcuni dipendenti si rivolgono a don Cristobal. Simona e Candela sostituiscono il coniglio ordinato per il pranzo con del pollo e a merenda servono churros al posto della torta richiesta.

Furiosa, Leocadia ordina a Cristobal di richiamare Teresa. Poi accusa la governante di non saper mantenere l’ordine, mentre Cristobal ne prende le difese.

Petra valuta di tornare a fare la governante. L’idea piace a Pía, a Vera e alle cuoche.

Maria e Carlo ufficializzano il fidanzamento, Samuel resta al fianco di Maria

Simona e Candela sorprendono Maria e Carlo mentre si baciano. La voce si diffonde nella tenuta e raggiunge Samuel, che ne rimane devastato.

Petra, intuendo che dietro la relazione possa esserci dell’altro, chiede a Samuel se Maria sia incinta. Messo alle strette, lui conferma la gravidanza.

Maria e Carlo ufficializzano il fidanzamento e Samuel, pur soffrendo, decide di sostenere la ragazza. Petra gli suggerisce di anticipare la partenza per la missione, per allontanarsi da Maria.

Maria è tormentata dai sensi di colpa per le bugie raccontate a Manuel e a Samuel. Pía le consiglia di smettere di nascondersi e di rivelare finalmente la gravidanza.

Domande frequenti Quali sono le anticipazioni de La Promessa dal 28 novembre al 4 dicembre 2026? Gli episodi su Rete 4 raccontano la festa alla tenuta a cui Lorenzo rinuncia per un mal di stomaco e la partenza per New York accettata da Martina. La servitù si ribella alla governante Teresa, mentre Maria e Carlo ufficializzano il fidanzamento. Chi è il comandante Rivero ne La Promessa? Enora sospetta che il comandante Rivero non sia davvero un pilota. Manuel verifica e scopre che negli archivi dell’aviazione non risulta alcun Sebastián Rivero. Martina parte per New York ne La Promessa? Martina accetta la proposta di Jacobo di partire con lui per New York, ma confida ad Adriano di non essere del tutto convinta. Anche Margarita capisce che la nipote non vuole lasciare la Promessa, mentre Martina continua a negare ogni dubbio. Maria è incinta ne La Promessa? Sì, Samuel conferma a Petra che Maria è incinta, dopo che lei gli ha chiesto se fosse questo il motivo della relazione con Carlo. Maria e Carlo ufficializzano il fidanzamento, e Pía consiglia a Maria di rivelare finalmente la gravidanza.

Fonte: Super Guida TV