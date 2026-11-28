di Redazione ZON

In sintesi. I finalisti di X Factor 2026 sono quattro: Alex Fontana con Jake La Furia, i Mad-Dog con Paola Iezzi, Patrizia Napolano con Irama e Giacomo Calò con Francesco Gabbani. La finale è giovedì 3 dicembre 2026 dalle 21 all’Unipol Forum di Assago, in diretta su Sky Uno e in chiaro su TV8 e Cielo.

I punti chiave Alex Fontana, i Mad-Dog, Patrizia Napolano e Giacomo Calò sono i 4 finalisti di X Factor 2026, uno per ogni squadra.

La finale di X Factor 2026 si tiene giovedì 3 dicembre 2026 dalle 21 all’Unipol Forum di Assago.

La finale di X Factor 2026 va in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW, e in contemporanea in chiaro su TV8 e Cielo.

Elisa è l’ospite della finale di X Factor 2026.

Vivian di Alex Fontana è l’unico dei 4 inediti dei finalisti, usciti il 20 novembre 2026 per Warner Music Italy, entrato nella Top Singoli FIMI, al numero 48.

Alex Fontana, i Mad-Dog, Patrizia Napolano e Giacomo Calò sono i quattro finalisti di X Factor 2026, uno per ogni squadra. Si giocano la vittoria giovedì 3 dicembre 2026 dalle 21 all’Unipol Forum di Assago.

Dove vedere la finale di X Factor 2026 il 3 dicembre

La finale di X Factor 2026 va in onda giovedì 3 dicembre 2026 dalle 21 dall’Unipol Forum di Assago. Si vede in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW. In contemporanea va in chiaro su TV8 e Cielo.

L’ospite della serata è Elisa.

Chi sono i finalisti e i giudici che li guidano

Ogni finalista rappresenta un giudice: Jake La Furia, Paola Iezzi, Irama e Francesco Gabbani hanno portato in finale un concorrente ciascuno.

Finalista Giudice Brano alle Audizioni Come è arrivato in finale Alex Fontana Jake La Furia Dirty White Boots di Lenny Kravitz (tre sì) Più votato della Live Room, primo a passare Mad-Dog Paola Iezzi Brianstorm degli Arctic Monkeys (quattro sì) Passati dopo le cover Patrizia Napolano Irama Bang Bang (quattro sì) Passata dopo le cover Giacomo Calò Francesco Gabbani Beautiful Things di Benson Boone (quattro sì) Ha vinto il Tilt contro Teo Bok

Alex Fontana è nella squadra di Jake La Furia. Alle Audizioni ha cantato Dirty White Boots di Lenny Kravitz e ha preso tre sì, con il no di Irama. Nel percorso ha alternato rock americano e inglese, dagli Strokes ai Radiohead fino a Champagne Supernova degli Oasis, il brano della semifinale.

I Mad-Dog sono una band di quattro ragazzi di Sassari, nella squadra di Paola Iezzi. Sono arrivati a X Factor 2026 con un album già pubblicato, Shame On Youth. Con Paola Iezzi hanno portato soprattutto rock, con una parentesi italiana nel mash-up tra Elenore dei Turtles e Scende la pioggia di Gianni Morandi.

Patrizia Napolano è nella squadra di Irama. Al primo Live, con It’s a Man’s Man’s Man’s World di James Brown, ha ottenuto la prima standing ovation della serata. Ha cantato anche in napoletano, con Tu si’ ‘na cosa grande di Domenico Modugno, e in francese in semifinale.

Giacomo Calò è nella squadra di Francesco Gabbani, che ai Bootcamp gli ha dato l’X Pass dopo Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Wish You the Best di Lewis Capaldi l’ha cantata due volte: alle Last Call e al ballottaggio della semifinale, vinto al Tilt contro il compagno di squadra Teo Bok.

Alex Fontana ha i numeri migliori tra inediti e semifinale

I quattro inediti dei finalisti sono usciti il 20 novembre 2026 per Warner Music Italy. Il più ascoltato su Spotify è Vivian di Alex Fontana.

Vivian è anche l’unico dei quattro inediti entrato nella Top Singoli FIMI, al numero 48. In semifinale Alex Fontana è stato il più votato della Live Room ed è passato per primo.

Paola Iezzi torna in finale da giudice campione in carica

Nel 2025 la finale di X Factor si è giocata in piazza del Plebiscito a Napoli, con quattro finalisti: rob, Delia, PierC ed eroCaddeo. Ha vinto rob, che era nella squadra di Paola Iezzi.

Tre giudici su quattro sono gli stessi dell’edizione 2025. Irama ha preso il posto di Achille Lauro e porta in finale Patrizia Napolano, mentre Paola Iezzi si presenta con i Mad-Dog.

Domande frequenti Chi sono i finalisti di X Factor 2026? I finalisti di X Factor 2026 sono quattro: Alex Fontana, i Mad-Dog, Patrizia Napolano e Giacomo Calò. Alex Fontana è nella squadra di Jake La Furia, i Mad-Dog in quella di Paola Iezzi, Patrizia Napolano in quella di Irama e Giacomo Calò in quella di Francesco Gabbani. Quando è la finale di X Factor 2026? La finale di X Factor 2026 è giovedì 3 dicembre 2026 a partire dalle 21. Si tiene all’Unipol Forum di Assago. Dove vedere la finale di X Factor 2026 in tv e in streaming? La finale di X Factor 2026 va in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW. In contemporanea va in chiaro su TV8 e Cielo. Chi è l’ospite della finale di X Factor 2026? L’ospite della finale di X Factor 2026 è Elisa. La serata è giovedì 3 dicembre 2026 all’Unipol Forum di Assago. Chi ha vinto X Factor 2025? Ha vinto X Factor 2025 rob, che era nella squadra di Paola Iezzi. La finale si è giocata in piazza del Plebiscito a Napoli, con quattro finalisti: rob, Delia, PierC ed eroCaddeo.

Fonte: All Music Italia