Scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari: ecco tutti i brani

I Pinguini Tattici Nucleari sono ripartiti dopo il lungo stop con il loro “Dove eravamo rimasti tour“, prodotto da BPM Concerti e Trident Music. Il tour, partito il 14 giugno dalla Zoppas Arena di Conegliano, si snoderà in lungo e in largo per tutta la penisola. Pronti a scoprire la scaletta?

Il tour sintetizza, già dal nome, tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire – appunto – da dove si era rimasti.

La prima parte del tour, vedrà la band esibirsi nei palazzetti più importanti d’Italia, e a vivere per primi questa attesissima esperienza saranno, con gli appuntamenti indoor di giugno, proprio coloro che da più tempo stanno aspettando impazienti il live della band.

Successivamente, i Pinguini Tattici Nucleari saranno impegnati a partire da luglio con la tranche outdoor del tour, nelle arene e nei festival più attesi dell’estate italiana, fino al 15 agosto.

Calendario Indoor

martedì 14 giugno 2022 | Conegliano (TV) @ Zoppas Arena – SOLD OUT

giovedì 16 giugno 2022 | Padova @ Kioene Arena – SOLD OUT

venerdì 17 giugno 2022 | Montichiari (BS) @ PalaGeorge – SOLD OUT

domenica 19 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

lunedì 20 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

mercoledì 22 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

giovedì 23 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

sabato 25 giugno 2022 | Eboli (SA) @ Palasele – SOLD OUT

lunedì 27 giugno 2022 | Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

giovedì 30 giugno 2022 | Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

sabato 2 luglio 2022 | Ancona @ PalaPrometeo – SOLD OUT

lunedì 4 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

mercoledì 6 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

giovedì 7 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Calendario Outdoor

abato 9 luglio 2022 | Parma @ Parma Cittàdella Musica – Parco Ducale

domenica 10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival – Piazza Medford

giovedì 14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena – Piazza XV Marzo

sabato 16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music – Villa Bellini – SOLD OUT

venerdì 22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music – Arena Estiva Fiera – SOLD OUT

domenica 24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest – Parco Della Pace

martedì 26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival – Arena del Mare – SOLD OUT

venerdì 29 luglio 2022 | Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival – Lungomare Tosti

domenica 31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera – Cava del Sole

lunedì 1 agosto 2022 | Gallipoli (LE) @ Parco Gondar

lunedì 8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

giovedì 11 agosto 2022 | Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini

sabato 13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena della Regina

lunedì 15 agosto 2022 | Olbia (SS) @ Red Valley Festival – Olbia Arena

E adesso scopriamo insieme la scaletta!

Scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari