Calciomercato Napoli, parla Mertens: “Spero di…”

Il calciomercato del Napoli si fa sempre più infuocato. Dopo un addio praticamente già scritto, Dries Mertens tenta il tutto per tutto con l’intento di manifestare la sua volontà circa il futuro. Le parole rilasciate dal belga al termine della gara contro la Polonia fanno ben sperare i tifosi del Napoli che continuano a sognare la permanenza dell’attaccante (miglior marcatore della storia azzurra) anche per la prossima stagione.

Le parole di Mertens

“Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient’altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo”.

Il calciomercato del Napoli: dove va Mertens?

Le pretendenti di Dries Mertens sono numerosissime. Qualora il belga non dovesse continuare la sua meravigliosa esperienza all’ombra del Vesuvio, si è fatto forte l’interessamento della Lazio di Sarri. Proprio l’allenatore toscano è stato l’artefice della splendida rinascita dell’attaccante, adattato a prima punta per sopperire all’assenza di Milik e diventato poi miglior marcatore della storia azzurra.

Stando alle ultime informazioni di mercato pare si sia fatto vivo anche l’interesse di un altro club europeo: l’Anversa di Mark Van Bommel. Mertens potrebbe accettare la proposta di trasferirsi in belgio per motivi familiari, ma la vicinanza con Napoli e i Napoletani non è mai stata così forte (ne è esempio lampante il suo primogenito di nome Ciro).

L’estate del Napoli si prospetta rovente, il calciomercato è appena iniziato.