Zanzibar, 45enne italiana arrestata per riciclaggio

A Zanzibar una 45enne italiana ha ricevuto l’arresto con il marito per riciclaggio. Il fratello, però, denuncia una condizione preoccupante

Una situazione preoccupante. A Zanzibar, una 45enne italiana, Francesca Scalfari, e il marito britannico, Simon Woods, hanno ricevuto il mandato d’arresto con l’accusa di riciclaggio. Il tutto è accaduto lo scorso 6 Giugno, e da 10 giorni circa sono in carcere in condizioni che il fratello della donna, Marco, definisce “disumane“.

La denuncia ai due è arrivata dai loro ex soci, una coppia di italiani, dopo una lite per la distribuzione degli utili. Secondo il fratello, la coppia è stata incastrata. I due hanno un figlio, l’11enne Luca, che ora si trova in Italia dai nonni materni. Il fratello della donna si è prodigato in un appello su Facebook, dove ha denunciato anche le condizioni nelle quali i due si trovano.

“Ora più che mai necessito del vostro aiuto. Un semplice gesto: quello di far sapere a tutta Italia ciò che stanno passando mia sorella Francesca Scalfari e mio cognato Simon Wood in Zanzibar. Da più di 10 giorni si trovano rinchiusi in carcere con accuse infondate, accuse cui avrebbero opposto una difesa leale, certa. Imprigionandoli, hanno negato loro questa possibilità e tutto questo per volere di qualcuno che inspiegabilmente non concede neanche la possibilità di fare loro visita per un supporto morale e accertarsi del loro stato fisico e mentale, neanche a me suo fratello!” ha scritto Marco su Facebook.

Una situazione tragica, in via d’evoluzione.