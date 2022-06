Ucraina, Johnson: “Importante dare sostegno a lungo termine”

In Ucraina la guerra continua ad infuriare. Intanto il presidente Boris Johnson ha dichiarato di voler sostenere il Paese attaccato

Una guerra che continua a infuriare. In Ucraina non accenna a diminuire il conflitto con la Russia. Secondo il capo della squadra negoziale, David Arahamiya, la nazione potrà riprendere i colloqui con Putin solamente a fine Agosto. Questi ultimi sono stati sospesi dopo i colloqui a Istanbul il 29 marzo, dopo una serie di controffensive in alcuni posti. E Boris Johnson scalpita.

Intanto, il presidente del Regno Unito, Boris Johnson, ha dichiarato di voler sostenere l’Ucraina con ogni mezzo possibile.

“Sarà importante che il Regno Unito continui a sostenere a lungo termine l’Ucraina contro il rischio di un affaticamento. Dobbiamo dare loro la resilienza strategica di cui hanno bisogno. I russi stanno avanzando centimetro dopo centimetro ed è fondamentale per noi mostrare ciò che sappiamo essere vero, ovvero che l’Ucraina può vincere e vincerà.” ha dichiarato il primo ministro inglese.

Dall’inizio della guerra lo scorso 24 Febbraio, in Ucraina sono giunti 204 mercenari dai Balcani occidentali, dei quali 74 sono morti, 79 sono ancora sul teatro di guerra e 51 hanno lasciato l’Ucraina. I mercenari arrivano da Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord. In totale, aggiungono i media, i mercenari stranieri andati a combattere in Ucraina sono stati finora circa 7mila, dei quali quasi 2mila sono morti.

Insomma, la situazione sembra essere critica. Inoltre, dal Kazakistan arrivano notizie poco confortanti. Quest’ultimo non riconoscerà l’indipendenza delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Ma allo stesso tempo ha preso le distanze da Putin.