Putin e il suo reddito. A quanto ammonta la dichiarazione dei redditi

Nella dichiarazione dei redditi del Presidente della Russia Vladimir Putin compaiono cifre davvero inaspettate. Il Presidente della Federazione russa, al suo quarto mandato non consecutivo ed in carica dal 2012 ha dichiarato per i redditi del 2021 di possedere solo un’appartamento di 77 metri quadri e due auto, un’utilitaria, un fuoristrada ed un carrello rimorchio. In totale ciò che è in suo possesso avrebbe un valore di poco più di un milione di euro, circa 10.202 rubli.

Tutte queste informazioni sono state persino pubblicate sul sito del Cremlino per un’operazione trasparenza. Tra i beni “utilizzati” compare però anche una casa da 153 metri quadri che però non sarebbe di sua proprietà.

Secondo l’agenzia di stampa russa Tas, il reddito più alto dell’ex militare e funzionario del KGB risale al 2017 quando ammontava a 18,7 milioni di rubli.

Chi sarebbe allora il più ricco di Russia se non il suo Presidente? A superarlo vi è sicuramente Denis Manturov, Ministro dell’Industria e del Commercio, il cui reddito alla fine del 2021 ammontava a 704,664 milioni di rubli, poi il vice primo ministro russo Yuri Trutnev con un reddito nel 2021 pari a 392,6 milioni di rubli. Al terzo posto il ministro dei Trasporti, Vitaly Savelyev che ha dichiarato redditi per 130,9 mln di rubli, in calo rispetto ai 359,4 mln dichiarati nel 2020.

Persino il suo premier, Mikhail Mishustin si dichiara più ricco di Putin, con un un reddito di 18,3 milioni di rubli, ossia 204 mila euro.