Calciomercato Napoli: parla l’agente di Deulofeu

Il Calciomercato del Napoli è sempre più infuocato. Ai microfoni di footballnews24 Albert Botines, l’agente di Gerard Deulofeu, stella dell’Udinese, ha rilasciato dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi per i tifosi azzurri: l’affare è sempre più vicino alla conclusione.

Calciomercato Napoli: le parole dell’agente

“Ci sono diverse squadre interessate, sia in Italia che in Spagna, ma anche in Premier League. Alcuni club stanno monitorando la situazione: diversi ci hanno chiesto le cifre per il trasferimento. Al momento, dunque, stiamo parlando con più club. Vedremo cosa succederà”.

Avete parlato con l’Udinese? “Certo, abbiamo parlato con l’Udinese: Gerard è molto felice nel club, tra l’altro c’è un grande rapporto con il presidente Pozzo. Entrambe le parti sono aperte a cercare un trasferimento, anche la società pensa che questo sia il momento giusto, motivo per il quale vorrebbe concludere il tutto in questa finestra di calciomercato”.

E il Napoli? “Come ho già detto in precedenza, il Napoli è un’ottima alternativa per noi. Si tratta di un grande club che giocherà la Champions League. Aspettiamo la fine del calciomercato e vedremo cosa succederà“.

E la situazione di Mertens?

Attualmente il calciomercato per gli azzurri è ancora una grande incognita. Diversi sono i volti nuovi che prenderanno parte al ritiro di Dimaro, altri sono probabili partenti che toglieranno la casacca partenopea per approdare su altri lidi.

Tra questi c’è proprio Dries Mertens. Il botta e risposta degli ultimi giorni ha lasciato intendere che c’è ancora distanza tra le parti e che, allo stato attuale dei fatti, sembra incolmabile. 2.4 milioni la proposta di contratto della società, oltre 4 le richieste del belga. Se nessuna delle parti sarà disposta a fare un passo indietro, molto probabilmente il matrimonio è destinato a finire.

È proprio in quest’ottica che si inserisce il volto di Gerard Deulofeu. L’addio di Mertens aprirebbe le porte allo spagnolo che si andrebbe a piazzare di diritto alle spalle di Victor Osimhen in un tridente tutta qualità.