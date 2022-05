“Giovani Wannabe” è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

Tra poco partirà il loro tour in giro per l’Italia che prenderà il via il 14 giugno da Conegliano (TV) per poi terminare il 13 agosto a Cattolica (RN). Sto parlando dei Pinguini Tattici Nucleari che prima di partire in tour pubblicheranno un nuovo singolo dal titolo “Giovani wannabe” che contiene un binomio di parole importanti.

“Il nostro nuovo singolo si chiama Giovani wannabe. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla “fame”. Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano”, ha raccontato Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari che continua “Generalmente wannabe ha un’accezione negativa ma, nel nostro caso, vogliamo attuare una riappropriazione culturale e dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi, non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca“.

“Le autostrade che portano al mare” è una frase che è stata affissa in alcuni cartelloni pubblicitari nei pressi degli autogrill e, come spiega Riccardo, le autostrade sono una metafora dei viaggi duri, lunghi e polverosi che però alla fine ti portano nel migliore dei posti.

Giovani wannabe (testo) – Pinguini tattici nucleari

Testo in arrivo…