Scuola, Giffoni fa da apripista tra presente e futuro

di Redazione ZON

I dirigenti scolastici della Regione Campania si incontrano alla Multimedia Valley

Martedì 28 ottobre alle ore 10:00 l’evento in cui verrà presentata la nuova offerta dei “Giffoni in a Day”.

Jacopo Gubitosi: “Occasione di confronto e conoscenza, il focus resta la formazione dei ragazzi”.

Favorire la diffusione del cinema nelle scuole, aprirsi a nuove modalità di insegnamento, riflettere sul presente e sul futuro della scuola. Il target resta come sempre i ragazzi, fonte inesauribile di creatività, di idee, di energia.

Giffoni presenta la propria offerta formativa e lo fa incontrando i dirigenti scolastici di cinquanta comuni della Regione Campania. L’appuntamento è fissato per martedì 28 ottobre alle ore 10:00 nella Sala Verde della Multimedia Valley, dove il team di Giffoni racconterà il lungo viaggio pronto a partire nelle prossime settimane e che terminerà nel mese di maggio, a ridosso della 56ª edizione del festival di luglio.

Un impegno costante per la formazione dei giovani

Un’occasione importante per suggellare il grande impegno che Giffoni porta avanti da oltre mezzo secolo verso le giovani generazioni.

Oltre al progetto “School Experience”, arrivato alla quinta edizione e pronto a partire dalla Calabria il prossimo novembre, Giffoni conferma il proprio impegno nella lotta al cyberbullismo e nella salvaguardia digitale con il progetto “Safer Internet Centre”.

Si aggiungono inoltre le iniziative dedicate alla lotta alla dispersione scolastica con i progetti “Hyping” e “Destinazioni”, che toccheranno diverse regioni d’Italia.

Il team dell’ente culturale annuncerà anche i nuovi moduli del “Giffoni in a Day”, format immersivo che da anni trasforma una giornata scolastica in un’esperienza unica, permettendo a migliaia di studenti e docenti di vivere lo spirito e la visione del Giffoni Film Festival.

Uno show didattico composto da talk ispirazionali, laboratori pratici, workshop creativi, visioni di film con Q&A e conversazioni con ospiti, esperti e artisti. Momenti guidati da facilitator che trasformano la sala in un luogo di confronto tra sguardi e narrazioni, dove il cinema diventa un pretesto per conoscersi e comprendere il mondo.

I cinque moduli didattici

Cinque i moduli che saranno sottoposti all’attenzione dei dirigenti scolastici per definire il nuovo calendario di appuntamenti nella Giffoni Multimedia Valley:

“Little green steps” – Educazione al rispetto e alla responsabilità ambientale.

– Educazione al rispetto e alla responsabilità ambientale. “I love my planet” – Percorsi di consapevolezza ecologica e sostenibilità.

– Percorsi di consapevolezza ecologica e sostenibilità. “Immagina, crea, racconta” – Creatività e scoperta del linguaggio cinematografico.

– Creatività e scoperta del linguaggio cinematografico. “Adolescence” – Confronto su identità, benessere e responsabilità.

– Confronto su identità, benessere e responsabilità. “Turisti della realtà” – Orientarsi nel mondo digitale tra verità, immagini e identità.

Tutte le informazioni e le iscrizioni sono disponibili al link: https://giffoni.it/giffoni-in-a-day/

I protagonisti e le scuole partecipanti

Le novità saranno illustrate dai responsabili dei vari settori di Giffoni, introdotti dai saluti del direttore generale Jacopo Gubitosi. La presentazione del format sarà a cura del direttore creativo Luca Apolito.

Numerose le scuole presenti, provenienti da tutta la Campania, rappresentate dai rispettivi dirigenti scolastici e referenti, che avranno l’opportunità di presentare pubblicamente le iniziative dei propri istituti.

Parteciperanno all’incontro:

Liceo Statale Alfano I di Salerno, ICS San Valentino Torio, IC San Marzano sul Sarno, IS Besta Gloriosi di Battipaglia, IIS Gian Camillo Glorioso di Montecorvino Rovella, IC Galvani-Opromolla di Angri, Liceo Statale T.Tasso di Salerno, IC Balzico-Giovanni XXIII di Cava de’ Tirreni, IC Don Milani-F.lli Linguiti di Giffoni Valle Piana, Liceo Scientifico G.Da Procida di Salerno, IC Montecorvino Rovella, IC Montecorvino Pugliano, IC Amedeo Moscati di Pontecagnano Faiano, IC A.Genovesi di San Cipriano Picentino, IC Nuceria di Nocera Superiore, IC Tasso di Salerno, IC Leonardo Da Vinci di Olevano sul Tusciano, IC De Amicis-Baccelli di Sarno, IC Giacinto Romano di Eboli, IC “G.Pascoli” di Colliano, IC Marconi di Battipaglia, IIS Don Milani di Gragnano, IC Giancarlo Siani di Villaricca, IS Masullo Theti di Nola, Ic Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi, IC San Giovanni Bosco – V.De Sica di Volla, Liceo Giordano Bruno di Arzano, IC Giuseppe Giusti di Terzigno, IC “Omodeo-Beethoven” di Scisciano e San Vituliano, IC G.Bruno-Fiore-Sanseverino di Nola, IISSS E.Pantaleo di Torre del Greco, IC D’Acquisto-Leone di Pomigliano d’Arco, Liceo Classico e delle Scienze Umane G.Carducci di Nola e Casamarciano, IC Piero Angela di San Gennarello di Ottaviano.

Le dichiarazioni

Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni:

“Ancora una volta Giffoni sottolinea il suo status di punto di riferimento non solo per i ragazzi ma anche per l’intero universo scolastico. La volontà di riunire i dirigenti scolastici di cinquanta comuni della Regione Campania nasce proprio dal desiderio non solo di ascoltare. Idee, eventi, manifestazioni: poter essere, sempre di più, un vero e proprio riferimento attraverso iniziative, eventi e format sempre più innovativi, in grado di saper coinvolgere ma soprattutto lasciare insegnamenti su temi di grandissima attualità nei tantissimi alunni che saranno protagonisti dei nostri nuovi ‘Giffoni in a Day’. Oggi, più che mai, sempre più a servizio per la scuola.”

Luca Apolito, direttore creativo di Giffoni:

“Viviamo in una fase di trasformazione accelerata, in cui si riconfigurano costantemente i modi di pensare, comunicare e dare forma all’identità. Il lavoro di Giffoni nelle scuole, durante tutto l’anno, insieme al festival e ai numerosi eventi, ci permette di osservare da vicino la condizione di bambini e adolescenti. Le nuove generazioni abitano territori cognitivi instabili, dove linguaggi e relazioni cambiano con una rapidità che mette alla prova la possibilità di interpretarli e di registrarli in tempo. Giffoni in a Day nasce da questa consapevolezza. Vogliamo offrire alla scuola, ai docenti e ai dirigenti scolastici uno spazio che affianchi e rafforzi il loro lavoro prezioso, con strumenti utili e nuove opportunità di crescita condivisa. Dove l’esperienza diretta, la lettura del cinema, il laboratorio e il pensiero critico contano più delle risposte immediate, e dove gli studenti possano sviluppare maggiore consapevolezza del presente e degli scenari che li attendono.”

Come partecipare

Per partecipare all’incontro di martedì occorre candidare il proprio istituto scolastico inviando una comunicazione via mail all’indirizzo: [email protected]

Contatti

Ufficio Comunicazione Giffoni

Web: www.giffoni.it

Facebook: facebook.com/GiffoniExperience

Instagram: @giffoni_experience

Twitter: @giffonifilmfest