38° Slalom Salerno–Croce di Cava: 25 e 26 ottobre

di Redazione ZON

Tecnica, spettacolo e passione lungo i tornanti del golfo

Il rombo dei motori torna a risuonare tra le curve che abbracciano il golfo di Salerno: la 38ª edizione dello Slalom Salerno–Croce di Cava è pronta a infiammare il weekend del 25 e 26 ottobre, confermandosi una delle gare più attese e spettacolari del panorama automobilistico del Sud Italia.

La manifestazione, valida per il Campionato Italiano Slalom – Coppa Slalom Zona 3, è organizzata dall’Automobile Club Salerno sotto la presidenza del senatore Vincenzo Demasi e la direzione di Giovanni Caturano, con la collaborazione dei Promotori locali.

Un tracciato spettacolare tra mare e collina

Il tracciato dello Slalom Salerno–Croce di Cava è tra i più suggestivi e tecnici del campionato: un nastro d’asfalto che si snoda lungo la Strada Provinciale 129 B, con arrivo a Croce di Cava, in uno scenario naturale unico tra mare e collina.

Una ricognizione e tre manche cronometrate metteranno alla prova la sensibilità di guida, la precisione e la concentrazione dei piloti, chiamati a domare i birilli in un percorso che alterna tratti veloci e sezioni più tortuose, dove ogni decimo di secondo e ogni birillo può fare la differenza.

La configurazione del tracciato esalta la spettacolarità dello slalom: curve impegnative, brevi rettilinei e cambi di ritmo improvvisi esaltano le doti tecniche dei concorrenti e regalano al pubblico un’autentica sfida di abilità e controllo.

Programma del weekend

Sabato 25 ottobre, nell’area parcheggio di via Vinciprova, si svolgeranno le verifiche sportive e tecniche dalle ore 14:00 alle 19:30.

Alle ore 20:00 sarà pubblicato l’elenco ufficiale dei piloti verificati e ammessi alla partenza.

Domenica 26 ottobre lo spettacolo entrerà nel vivo: alle ore 9:00 scatterà la ricognizione e, a seguire, le tre manche di gara lungo il percorso che da Salerno conduce fino alla piazzetta di Croce di Cava, dove si terrà anche la cerimonia di premiazione dei vincitori.

80 piloti al via per uno show di tecnica e passione

Saranno 80 i piloti al via, pronti a contendersi il miglior tempo nelle rispettive categorie. La varietà di vetture in gara — dalle scattanti bicilindriche alle potenti sport-prototipo — renderà ogni manche un concentrato di tecnica e spettacolo, in perfetto equilibrio tra agonismo e passione.

Una tradizione lunga quasi quarant’anni

Lo Slalom Salerno–Croce di Cava rappresenta da quasi quattro decenni un punto fermo per gli sportivi e gli appassionati del settore. È una manifestazione che unisce tradizione sportiva, valorizzazione del territorio e spirito di comunità, portando nel salernitano un evento capace di fondere sport, turismo e cultura motoristica.

Organizzazione e partner

L’Automobile Club Salerno rinnova anche quest’anno un impegno fatto di professionalità, sicurezza e passione, per regalare al pubblico un’edizione all’altezza della sua storia.

L’evento si svolge con il supporto delle istituzioni locali — in particolare della Provincia di Salerno, dei Comuni di Salerno e Cava de’ Tirreni, del Comitato Regionale del CONI — unitamente alle Forze dell’Ordine, a numerosi volontari e con il sostegno concreto di:

Sara Assicurazioni S.p.A. – assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia

– assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia Casalcar Salerno

Multiart Design

Capo…lavoro Parrucchieri per Uomo

Madegra Pizze e Panzerotti dal 1913

L’Angolo del Calzone

Impresa Murino Nicola

Adrenalina e panorami mozzafiato

Tra tecnica, adrenalina e panorami mozzafiato, la 38ª edizione dello Slalom Salerno–Croce di Cava si prepara a offrire un nuovo capitolo di emozioni nel segno del motorismo sportivo italiano.

Un evento da vivere curva dopo curva, per celebrare ancora una volta il fascino intramontabile delle competizioni su strada.