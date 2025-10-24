Battipaglia, di “Danza con noi” nel segno di Picasso

di Redazione ZON

La terza edizione di “Danza con noi” nel segno di Picasso: tra colori ed emozioni che cambiano

Il 26 ottobre al Teatro Giuffrè di Battipaglia il gran finale

Quando la danza diventa parola, e la parola si tinge dei colori del mondo. Parte da queste suggestioni la terza edizione del concorso coreografico-letterario “Danza con noi”, ideato e promosso dall’omonima Associazione, presieduta da Stefania Ciancio.

Dopo la prima fase svoltasi lo scorso aprile – nel segno della Giornata Internazionale della Danza – la rassegna avrà il suo gran finale domenica 26 ottobre 2025 al Teatro Giuffrè di Battipaglia, dove andranno in scena le coreografie ispirate ai testi selezionati dalla giuria.

Quest’anno, il tema del concorso prende vita da una celebre frase di Pablo Picasso:

“I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni.”

Un invito a raccontare sé stessi, a descrivere – con le parole e con i passi – i sentimenti, gli incontri e le suggestioni che tracciano i percorsi di vita.

La giuria e le coreografie

A selezionare i testi finalisti è stata una giuria composta dall’editore Francesco Bonito, dallo scrittore Marco Onnembo e da Amalia Salzano, presidente AIDAF e docente di danza.

Gli elaborati vincitori sono diventati lo spunto creativo per le coreografie che saranno presentate domenica 26 ottobre, al termine di un percorso in cui la scrittura si è trasformata in pretesto per un modo di intendere la danza come racconto e ricerca.

A firmare la coreografia ispirata al testo vincitore è stata Stefania Ballone, ballerina del Teatro alla Scala, coreografa internazionale, collaboratrice e direttrice artistica per Milano Oltre. Autrice di balletti portati in scena da Roberto Bolle, Ballone è anche coreografa per l’Alberta Ballet Canada diretta da Francesco Ventriglia.

Formazione, arte e scoperta

La giornata del 26 ottobre sarà molto più di una semplice serata di gala: la mattina sarà dedicata alla formazione, con due masterclass per bambini dai 9 ai 12 anni, tenute dal maestro Gerardo Porcelluzzi, docente del Teatro dell’Opera di Roma e già insegnante della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala.

Al termine, il maestro presenterà anche il suo nuovo libro “Didattica della danza classico-accademica”. Nel pomeriggio, uno spazio artistico sarà dedicato ai più piccoli, per sottolineare il legame tra crescita, scoperta e libertà di espressione che la danza sa offrire.

Le scuole partecipanti

A rendere corale questa esperienza sono le scuole che hanno aderito al progetto:

Abracadanza (S. Ciancio – Battipaglia)

Centro Studi Arte Danza (A. Siano – Bellizzi)

Choreia Academy (D. e N. D’Arminio – Battipaglia)

Essere Danza (I. Falcone – Battipaglia)

Il Balletto (M. Coiro – Giffoni Valle Piana)

Invito alla Danza (G. Sada – Oliveto Citra)

La Dance (M. V. Maglione e C. Ceravolo – Battipaglia)

La Maison de la Danse (I. Santimone – Montecorvino Rovella)

My Dance (A. Autuori – Pontecagnano Faiano)

New Arte in Danza (A. M. Tesauro – Battipaglia)

Progetto Danza (L. Lupo – Bellizzi)

Spazio Danza (M. Lupo – Santa Maria di Castellabate)

World Dance (Y. Ippolito – Pontecagnano Faiano)

Le parole di Stefania Ciancio

«Questa iniziativa è nata dal desiderio di intrecciare i linguaggi dell’arte, ma anche di creare un’occasione di crescita e di confronto per i giovani proprio partendo dal valore che la parola ha nella scoperta di sé» – spiega Stefania Ciancio, presidente dell’Associazione Danza con noi.

«Ogni edizione, grazie al prezioso contributo di tutte le scuole e dei componenti dell’associazione, è un passo avanti nella consapevolezza che la danza e la parola, insieme, possono educare alla bellezza, all’ascolto e alla libertà».