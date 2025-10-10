Battipaglia, il Teatro Giuffré inaugura la stagione 25/26 nel ricordo di Ilaria Valitutto: da domenica 12 ottobre

di Redazione ZON

Al Teatro Giuffré di Battipaglia si aprono le porte sulla nuova stagione teatrale: in scena domenica 12 ottobre lo spettacolo “Emozioni”. Una serata dedicata alla ricerca e al ricordo della presidentessa di Assoteatro, Ilaria Valitutto.

Domenica 12 ottobre, alle ore 18:30, il Teatro Aldo Giuffré di Battipaglia apre ufficialmente la stagione teatrale 2025/2026 con lo spettacolo “Emozioni – Tra maschere, cappelli e canzoni”, portato in scena da Vito Cesaro – sua anche la regia – Claudio Lardo e Carmine Monaco. Un viaggio teatral-musicale che condurrà il pubblico nella Napoli classica di fine Ottocento e inizio Novecento, tra atmosfere popolari, ironia e poesia, dove le maschere, le melodie e la parola scenica si intrecciano per restituire il volto più autentico di una città senza tempo.

L’appuntamento assume un significato particolarmente profondo perché non si tratterà soltanto del primo spettacolo del nuovo cartellone targato Giuffré, bensì di una celebrazione, di un ricordo speciale. La serata sarà infatti dedicata alla memoria di Ilaria Valitutto, presidentessa dell’associazione “Assoteatro” e cuore pulsante della realtà culturale battipagliese, recentemente scomparsa. Per onorarne l’impegno, la dedizione e la passione, il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato all’istituzione della Borsa di Studio Teatrale “Ilaria Valitutto”, pensata per sostenere e valorizzare i giovani talenti del territorio.

In occasione dell’evento di domenica 12 ottobre, il pubblico avrà inoltre la possibilità di sostenere la ricerca oncologica dell’AIRC: prima o al termine dello spettacolo sarà possibile effettuare una donazione libera, contribuendo in modo concreto ai progressi della scienza e alla lotta contro il cancro.

Un debutto carico d’emozione, arte e solidarietà, per una stagione teatrale – quella che è pronta a splendere sulle tavole del palcoscenico del Teatro Aldo Giuffré di Battipaglia – che si apre nel segno della memoria, della cultura e dell’impegno civile.

CAMPAGNA ABBONAMENTI E INFO BIGLIETTI

La campagna abbonamenti, per questa stagione teatrale, s’è già conclusa. Tuttavia è possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli, tutti fissati alle 18:30, rivolgendosi direttamente al botteghino del Teatro Sociale “Aldo Giuffré”, in via Guicciardini, 35, i lunedì e il venerdì, dalle ore 10 alle 12, e dal martedì al giovedì, dalle ore 17 alle 20. È possibile inoltre acquistare i biglietti anche online, su www.postoriservato.it.

Ufficio Stampa

Andrea Picariello

[email protected]