Carlo Verdone: la commedia è un antidepressivo senza effetti collaterali

di Redazione ZON

In sintesi. Il 14 novembre 2026 Carlo Verdone e il fratello Luca Verdone hanno assegnato il Premio Mario Verdone a «Tienimi presente» di Alberto Palmiero, durante il Festival del Cinema Europeo di Lecce. Una menzione speciale è andata a «Notte prima degli esami 3.0» di Tommaso Renzoni.

I punti chiave Carlo Verdone e Luca Verdone hanno assegnato il Premio Mario Verdone a «Tienimi presente» di Alberto Palmiero il 14 novembre 2026 a Lecce.

Il Festival del Cinema Europeo di Lecce ha ospitato l’annuncio del vincitore del Premio Mario Verdone.

Tommaso Renzoni ha ricevuto una menzione speciale per «Notte prima degli esami 3.0».

Carlo Verdone ha definito la commedia «come una medicina, un antidepressivo privo di effetti collaterali».

Luca Verdone ha parlato di «uno scadimento qualitativo notevole» nei film di oggi.

Il prossimo film di Carlo Verdone resta fermo fino a giugno, perché gli attori sono ancora piccoli e devono finire le scuole.

Carlo Verdone ha detto il 14 novembre 2026 al Festival del Cinema Europeo di Lecce che la commedia deve essere «come una medicina, un antidepressivo privo di effetti collaterali». Lo ha affermato nel giorno in cui, con il fratello Luca Verdone, ha annunciato il vincitore del Premio Mario Verdone.

Perché un autore di commedie ha il dovere di tirare su le persone

Carlo Verdone ha descritto un momento difficile, in cui la gente non ha voglia di ridere. Secondo lui, proprio per questo un autore di commedie brillanti ha il dovere di tirare su il pubblico.

«Stiamo vivendo un momento difficile, dove la gente non ha voglia di ridere, ma un autore di commedie brillanti ha il dovere di tirare su le persone.»

Carlo Verdone ha precisato che il compito va svolto con un’ironia garbata e intelligente. Lo strumento è l’osservazione dei tic, delle fragilità e delle mitomanie, che a suo giudizio restano «crisi o non crisi».

Il regista ha poi guardato al passato: nel dopoguerra, con l’Italia distrutta, si cominciò a fare commedie molto importanti. Per Carlo Verdone la commedia non è pura evasione, ma un modo per raccontare il Paese anche nei momenti più complessi.

Il Premio Mario Verdone va a «Tienimi presente»

Il Premio Mario Verdone è stato assegnato a «Tienimi presente» di Alberto Palmiero. Carlo e Luca Verdone lo hanno annunciato insieme a Lecce, durante il Festival del Cinema Europeo.

Una menzione speciale è andata a «Notte prima degli esami 3.0» di Tommaso Renzoni.

Luca Verdone: «Cercare il meglio è come cercare un ago nel pagliaio»

Luca Verdone ha criticato le nuove proposte cinematografiche. «Oggi i film non sono belli come una volta», ha detto, parlando di «uno scadimento qualitativo notevole».

Secondo Luca Verdone, il Premio Mario Verdone cerca sempre il meglio, ma l’impresa è «come cercare un ago nel pagliaio». Ne indica la causa nella mancanza di cultura: a suo avviso non vengono insegnati i modelli importanti del passato, soprattutto nella divulgazione didattica.

Luca Verdone ha aggiunto che i ragazzi di oggi conoscono a malapena De Sica e forse qualcosa di Fellini, troppo poco per costruire la personalità di un regista. Oggi, ha detto, tutti vogliono fare i registi, e così esce fuori «un’improvvisazione totale».

Il prossimo film di Carlo Verdone resta fermo fino a giugno

Carlo Verdone ha spiegato che fino a giugno resterà fermo con il prossimo progetto cinematografico. Il motivo sono gli attori, che sono ancora piccoli e devono finire le scuole.

Nel frattempo, ha detto il regista, cerca di prepararlo al meglio.

Domande frequenti Chi ha vinto il Premio Mario Verdone al Festival del Cinema Europeo di Lecce? Il Premio Mario Verdone è stato assegnato a «Tienimi presente» di Alberto Palmiero. Carlo Verdone e Luca Verdone lo hanno annunciato insieme a Lecce, durante il Festival del Cinema Europeo. Una menzione speciale è andata a «Notte prima degli esami 3.0» di Tommaso Renzoni. Cosa ha detto Carlo Verdone sulla commedia? Il 14 novembre 2026 Carlo Verdone ha detto a Lecce che la commedia deve essere «come una medicina, un antidepressivo privo di effetti collaterali». Secondo lui un autore di commedie brillanti ha il dovere di tirare su le persone, con un’ironia garbata e intelligente. Perché Luca Verdone critica i film di oggi? Luca Verdone parla di «uno scadimento qualitativo notevole» e dice che cercare il meglio per il Premio Mario Verdone è «come cercare un ago nel pagliaio». Ne indica la causa nella mancanza di cultura: a suo avviso non vengono insegnati i modelli importanti del passato, soprattutto nella divulgazione didattica. Quando parte il prossimo film di Carlo Verdone? Carlo Verdone ha spiegato che fino a giugno resterà fermo con il prossimo progetto cinematografico. Il motivo sono gli attori, che sono ancora piccoli e devono finire le scuole. Nel frattempo il regista cerca di prepararlo al meglio.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Blasting News