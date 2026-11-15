Zucchero a Sassari a Capodanno: il concerto il 31 dicembre 2026 in piazzale Segni

di Redazione ZON

In sintesi. Zucchero Fornaciari terrà il concerto di Capodanno a Sassari il 31 dicembre 2026 in piazzale Segni. L’annuncio ufficiale dell’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Mascia è arrivato il 14 novembre 2026. Per Sassari è il terzo Capodanno consecutivo affidato a una star, dopo Gianna Nannini e Max Pezzali. La spesa prevista per l’evento è di circa 1,5 milioni di euro.

I punti chiave Zucchero Fornaciari suonerà in piazzale Segni a Sassari il 31 dicembre 2026, nella notte di San Silvestro.

L’amministrazione comunale di Sassari ha annunciato il concerto il 14 novembre 2026.

Per Sassari è il terzo Capodanno consecutivo con una star della musica italiana: prima Gianna Nannini, poi Max Pezzali.

La spesa prevista per il concerto di Capodanno è di circa 1,5 milioni di euro, che il Comune di Sassari confida di coprire quasi per intero con risorse regionali.

Il concerto è realizzato dall’agenzia Friends&Partners insieme a Gian Production e Lebonski 360.

Zucchero “Sugar” Fornaciari sarà la star del concerto di Capodanno a Sassari il 31 dicembre 2026 in piazzale Segni. L’annuncio ufficiale dell’amministrazione comunale è arrivato il 14 novembre 2026.

Dove e quando si terrà il concerto di Zucchero a Sassari

Il concerto di Zucchero Fornaciari è fissato per la notte di San Silvestro, il 31 dicembre 2026, e accompagnerà Sassari verso il 2027.

Il palco sarà allestito in piazzale Segni, lo spazio della città ritenuto il più adatto a un evento che, secondo le previsioni, raccoglierà decine di migliaia di persone.

I dettagli sul programma della serata saranno comunicati prossimamente.

Perché Sassari punta ancora su un grande nome per San Silvestro

Per Sassari è il terzo Capodanno consecutivo affidato a una star della musica italiana. Gianna Nannini ha suonato per il Capodanno 2025, Max Pezzali per l’edizione successiva.

L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Mascia punta a fare del Capodanno un evento cardine del calendario cittadino. L’obiettivo dichiarato è offrire una festa alla comunità e promuovere Sassari come meta turistica, con ricadute sul settore ricettivo locale.

Il sindaco Mascia ha dato l’annuncio con un post sulla sua pagina Facebook: “Sassari, accendi un diavolo in te! A Capodanno c’è Zucchero”.

Chi è Zucchero e cosa ha alle spalle il concerto di piazzale Segni

Zucchero Fornaciari ha oltre quarant’anni di carriera e milioni di dischi venduti. Il suo sound mescola rock, soul, gospel e rhythm and blues.

Tra i brani che hanno segnato la storia della musica italiana ci sono Senza una donna, Diamante, Per colpa di chi? e Overdose (d’amore).

Nel corso della carriera l’artista ha condiviso il palco o collaborato con Eric Clapton, Miles Davis, Sting, Bono, Paul Young e Luciano Pavarotti.

Il 2026 lo ha visto protagonista dal vivo con il tour Baila (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight, dedicato ai venticinque anni di uno dei suoi brani più celebri. Il concerto di Sassari chiude quell’anno di live.

Chi organizza il Capodanno e quanto costa

Il concerto è realizzato con l’agenzia Friends&Partners e con due realtà locali, Gian Production e Lebonski 360, legata al rapper Salmo.

Tra le indiscrezioni che circolano sullo spettacolo c’è una possibile partecipazione dello stesso Salmo, artista di Olbia. Non c’è alcuna conferma ufficiale.

La previsione di spesa per l’evento è di circa 1,5 milioni di euro. L’amministrazione comunale confida di coprirla quasi per intero con risorse regionali, attingendo al bando per il Capodanno dell’assessorato al Turismo e ad altre fonti di finanziamento.

Domande frequenti Quando è il concerto di Zucchero a Sassari? Il concerto di Zucchero Fornaciari a Sassari è fissato per il 31 dicembre 2026, la notte di San Silvestro. L’annuncio ufficiale dell’amministrazione comunale è arrivato il 14 novembre 2026. I dettagli sul programma della serata saranno comunicati prossimamente. Dove si tiene il concerto di Capodanno a Sassari? Il concerto di Capodanno a Sassari si tiene in piazzale Segni, dove sarà allestito il palco. Secondo il testo, è lo spazio della città ritenuto il più adatto a un evento che, secondo le previsioni, raccoglierà decine di migliaia di persone. Chi ha suonato a Capodanno a Sassari negli anni scorsi? Gianna Nannini ha suonato per il Capodanno 2025 di Sassari e Max Pezzali per l’edizione successiva. Zucchero Fornaciari è il terzo grande nome consecutivo scelto dall’amministrazione comunale. Quanto costa il concerto di Capodanno di Sassari? La previsione di spesa per l’evento è di circa 1,5 milioni di euro. L’amministrazione comunale di Sassari confida di coprirla quasi per intero con risorse regionali, attingendo al bando per il Capodanno dell’assessorato al Turismo e ad altre fonti di finanziamento. Salmo suona con Zucchero a Capodanno a Sassari? Tra le indiscrezioni sullo spettacolo c’è una possibile partecipazione di Salmo, artista di Olbia. Non esiste alcuna conferma ufficiale. Lebonski 360, una delle realtà che realizzano il concerto, è legata a Salmo.

Fonte: ANSA · Sardegnagol · Blasting News · City&City Magazine