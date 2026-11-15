Ballando con le Stelle, Mariotto: «Invidia dei maestri per Nikita Perotti»

di Redazione ZON

In sintesi. Il giurato Guillermo Mariotto ha accusato i maestri professionisti di Ballando con le Stelle di avercela con il ballerino Nikita Perotti per invidia. Lo ha detto durante la settima puntata dell’edizione 2026, in diretta su Rai 1, dopo il paso doble di Perotti con Aurora Ramazzotti sulle note di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana.

I punti chiave Guillermo Mariotto, giurato di Ballando con le Stelle, ha attribuito all’invidia dei maestri le critiche a Nikita Perotti durante la settima puntata su Rai 1.

Nikita Perotti e Aurora Ramazzotti hanno ballato un paso doble sulle note di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana.

Sara Di Vaira, ex maestra di Ballando con le Stelle, ha invitato Nikita Perotti a fare «maggiore attenzione ai dettagli».

Nikita Perotti ha 24 anni e ha vinto Ballando con le Stelle nel 2025 in coppia con Andrea Delogu.

Nell’edizione 2026 Nikita Perotti balla con Aurora Ramazzotti, alla sua terza partecipazione da maestro.

Guillermo Mariotto, giurato di Ballando con le Stelle, ha accusato i maestri professionisti del programma di avercela con Nikita Perotti per invidia. Lo ha detto durante la settima puntata, in diretta su Rai 1.

Come è nata la polemica dopo l’esibizione con Aurora Ramazzotti

Nikita Perotti e Aurora Ramazzotti hanno portato in pista un paso doble sulle note di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Dopo l’esibizione, Perotti ha chiesto spiegazioni ai giudici sulle critiche ricevute per la coreografia.

Il giurato Ivan Zazzaroni ha dato a Perotti consigli su come guidare meglio la sua concorrente. Dal bordopista è intervenuta Sara Di Vaira, ex maestra di Ballando con le Stelle, che ha condiviso la tesi di Zazzaroni e ha invitato Perotti a fare «maggiore attenzione ai dettagli».

«Nikita ti invito a lavorare, più che alla coreografia, allo studio di quello che c’è dentro»

Questa è la frase con cui Sara Di Vaira ha completato il suo invito al ballerino.

Cosa ha detto Mariotto sui ballerini del programma

Alberto Matano e Guillermo Mariotto hanno preso le difese di Nikita Perotti. Mariotto è andato oltre e ha indicato un motivo preciso per le critiche rivolte al maestro.

«Nikita subisce dall’inizio della stagione la sua vincita della volta scorsa»

Mariotto ha poi spiegato che, a suo giudizio, il problema è l’invidia dei colleghi per il percorso del ballerino.

«C’è un’invidia palese da parte dei ballerini in questione perché lui è partito da Ballando on the Road, è salito sulla pista di Ballando con le Stelle e poi ha vinto. E tutti ce l’hanno con lui. Parliamoci chiaro, è la verità. Io lo percepisco, vi conosco da sempre»

Mariotto ha chiuso rivolgendosi direttamente a Sara Di Vaira, a cui ha detto di conoscerla bene. Con questo intervento il confronto è passato dalla coreografia ai rapporti tra i professionisti del programma.

Chi è Nikita Perotti e perché il suo percorso è al centro del discorso

Nikita Perotti ha 24 anni e arriva da Ballando on the Road. Nel 2023 ha vinto il torneo Ballando con Te, riservato alle persone comuni.

Dal 2024 Perotti è tra i maestri di Ballando con le Stelle. Al debutto, in coppia con Anna Lou Castoldi, è arrivato quarto.

Nel 2025 Perotti ha vinto il programma con Andrea Delogu. Nell’edizione 2026 balla con Aurora Ramazzotti, alla sua terza partecipazione da maestro.

Domande frequenti Cosa ha detto Mariotto su Nikita Perotti a Ballando con le Stelle? Guillermo Mariotto ha detto che c’è «un’invidia palese» dei ballerini verso Nikita Perotti, perché è partito da Ballando on the Road, è salito sulla pista di Ballando con le Stelle e ha vinto. Lo ha detto durante la settima puntata, in diretta su Rai 1. Che ballo hanno portato Nikita Perotti e Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle? Nikita Perotti e Aurora Ramazzotti hanno portato in pista un paso doble sulle note di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Dopo l’esibizione Perotti ha chiesto ai giudici spiegazioni sulle critiche ricevute per la coreografia. Cosa ha detto Sara Di Vaira a Nikita Perotti? Sara Di Vaira, ex maestra di Ballando con le Stelle, ha condiviso la tesi del giurato Ivan Zazzaroni. Ha invitato Nikita Perotti a fare «maggiore attenzione ai dettagli» e a lavorare, più che sulla coreografia, sullo studio di ciò che c’è dentro. Chi è Nikita Perotti di Ballando con le Stelle? Nikita Perotti ha 24 anni e arriva da Ballando on the Road. Nel 2023 ha vinto il torneo Ballando con Te, dal 2024 è tra i maestri di Ballando con le Stelle e nel 2025 ha vinto il programma con Andrea Delogu.

Immagine di repertorio

Fonte: Davide Maggio · Il Messaggero